Instagram impose 1000 followers minimum pour lancer un live

Meta vient d'introduire une nouvelle restriction sur Instagram qui fait déjà grincer des dents. La plateforme exige désormais un minimum de 1000 abonnés et un compte public pour accéder à la fonction Live, mettant fin à une époque où n'importe qui pouvait lancer une diffusion en direct.

Une barrière qui divise la communauté Instagram

Jusqu'à récemment, Instagram permettait à tous ses utilisateurs de créer des vidéos en direct, peu importe leur nombre d'abonnés ou la nature de leur compte. Cette accessibilité totale constituait l'un des attraits majeurs de la plateforme, permettant aux débutants comme aux utilisateurs occasionnels de partager des moments spontanés avec leur communauté, même restreinte.

Désormais, les utilisateurs qui ne remplissent pas les nouvelles conditions voient apparaître un message sans appel : "Votre compte n'est plus éligible pour le Live". Cette notification précise que seuls les comptes publics disposant d'au moins 1000 abonnés peuvent accéder à cette fonctionnalité, créant de facto une distinction entre utilisateurs "privilégiés" et "ordinaires".

La réaction des utilisateurs ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui dénoncent cette mesure comme une entrave à la créativité et à l'expression libre. Les petits créateurs, qui utilisaient souvent le Live pour fidéliser leur audience naissante, se retrouvent privés d'un outil essentiel de leur développement.

Une barrière qui divise la communauté Instagram

Jusqu'à récemment, Instagram permettait à tous ses utilisateurs de créer des vidéos en direct, peu importe leur nombre d'abonnés ou la nature de leur compte. Cette accessibilité totale constituait l'un des attraits majeurs de la plateforme, permettant aux débutants comme aux utilisateurs occasionnels de partager des moments spontanés avec leur communauté, même restreinte.

Désormais, les utilisateurs qui ne remplissent pas les nouvelles conditions voient apparaître un message sans appel : "Votre compte n'est plus éligible pour le Live". Cette notification précise que seuls les comptes publics disposant d'au moins 1000 abonnés peuvent accéder à cette fonctionnalité, créant de facto une distinction entre utilisateurs "privilégiés" et "ordinaires". Selon les estimations disponibles, entre 74% et 87% des comptes Instagram comptent moins de 1000 abonnés, ce qui représente potentiellement 1,7 milliard d'utilisateurs privés de cette fonctionnalité.

La réaction des utilisateurs ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui dénoncent cette mesure comme une entrave à la créativité et à l'expression libre. Les petits créateurs, qui utilisaient souvent le Live pour fidéliser leur audience naissante, se retrouvent privés d'un outil essentiel de leur développement.



Via

Télécharger l'app gratuite Instagram