Bonne résolution 2025 : supprimer les apps de réseaux sociaux

Chaque nouvelle année commence par une flopée de résolutions, mais d'ici mars (voire fin janvier), elles seront quasiment toutes remises au placard. Le meilleur exemple est probablement celui des salles de sport. Remplies après les fêtes, elles redeviennent rapidement plus respirables pour les habitués. Cette année, néanmoins, s'il y a bien quelque chose qui devrait en motiver plus d'un c'est la relation toxique que l'on a avec son iPhone. Plus particulièrement avec les applications de réseaux sociaux qui nous détournent souvent de la vraie vie et même des capacités incroyables de nos téléphones.

Un fléau

Pendant que je regarde des vidéos débiles sur TikTok ou que j'écoute le dernier conseil bourse d'un soit-disant autodidacte qui a fait fortune sur YouTube, je n'exploite pas le mode Macro de mon iPhone 16 Pro pour voir la vie de l'infiniment petit, je ne fais pas un FaceTime avec ma grand-mère en Bretagne et, même, je ne tire pas parti de la puissance de la puce A18 Pro sur Assassin's Creed Mirage (je ne peux pas encore le faire sur Apple Intelligence, toujours absent en France). Pourtant, tout cela m'apporte plus de joie que les réseaux sociaux. Bien évidemment, quitter les réseaux sociaux n'est pas une mince affaire, mais c'est le départ idéal pour retrouver une vie sociale authentique (et physique).



Voici les applications que j'ai supprimé de mon appareil :

Instagram : Connu pour ses influenceurs en tout genre, pouvant vendre un post à une marque pour des millions de dollars, c'est la première que j'ai effacé.

: Connu pour ses influenceurs en tout genre, pouvant vendre un post à une marque pour des millions de dollars, c'est la première que j'ai effacé. TikTok : Le roi des contenus vidéos courts pouvant me faire perdre des heures tous les jours. Adieu.

: Le roi des contenus vidéos courts pouvant me faire perdre des heures tous les jours. Adieu. Facebook : Le réseau social de base, maintenant un carrefour pour les groupes communautaires et les mises à jour personnelles qui n'a plus rien d'intéressant. Aucun regret.

: Le réseau social de base, maintenant un carrefour pour les groupes communautaires et les mises à jour personnelles qui n'a plus rien d'intéressant. Aucun regret. YouTube : Le géant de la vidéo, parfait pour une consommation de contenu sans fin (véritablement), mais gavé de publicités et de bêtises. Bye Bye !

: Le géant de la vidéo, parfait pour une consommation de contenu sans fin (véritablement), mais gavé de publicités et de bêtises. Bye Bye ! LinkedIn : Networking professionnel maistoujours un gouffre de temps avec les mises à jour et les relations. Sans oublier le fil actu, devenu une sorte d'Instagram de l'entrepreneur, avec un soupçon de Tinder. Ciao.

: Networking professionnel maistoujours un gouffre de temps avec les mises à jour et les relations. Sans oublier le fil actu, devenu une sorte d'Instagram de l'entrepreneur, avec un soupçon de Tinder. Ciao. Snapchat : Célèbre pour ses histoires éphémères et la messagerie directe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des personnes malveillantes dessus. Fini !

: Célèbre pour ses histoires éphémères et la messagerie directe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des personnes malveillantes dessus. Fini ! Pinterest : Un moteur de découverte visuelle pour l'inspiration et les idées. J'y ai passé trop de temps, stop !

: Un moteur de découverte visuelle pour l'inspiration et les idées. J'y ai passé trop de temps, stop ! Threads : La dernière aventure de Meta dans le réseautage social basé sur le texte. J'ai hésité, mais je l'ai supprimé. Je préfère garder X, pour suivre l'actualité. Bon vent !

Une poubelle est les icônes des principaux réseaux sociaux. © iPhoneSoft.

Pas tous le même objectif

Si s'échapper du monde numérique, comme l'avait fait notre ami Justin en 2015 avec sa Digital Detox, vise souvent à atteindre la pleine conscience, mon objectif de 2025 est finalement moins profond. Je veux que mon iPhone redevienne un outil de communication avec mes proches, mais aussi un moteur de créativité, de diverstissement et de productivité. En clair, je ne souhaite pas m'en séparer.



Avec des appareils comme l'iPhone 16 Pro Max ou (ça vaut aussi pour un Samsung Galaxy S24), nous avons des mini-ordinateurs en proche. De quoi utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer son écriture, retoucher des images ou encore tester des idées, mais aussi jouer à des jeux comme Assassin's Creed Mirage donc, Resident Evil 2 Remake (mon préféré de la série), COD Warzone, et plus encore. Sans oublier la prise de photo pour soi, pour les souvenirs et le partage familial, avec des réglages désormais très pointus (avec ou sans application tierce), de la post-production, etc.



Tout cela s'ajoute à bien d'autres fonctionnalités que nous connaissons, comme gérer son calendrier, lister ses prochaines tâches, créer des raccourcis pour se faciliter la vie, écouter sa musique préférée, suivre un programme sportif ou tout autre besoin personnel.

Cependant, bien souvent, ces usages sont souvent éclipsées par l'attraction addictive des réseaux sociaux. Quand on ne sait pas quoi faire, au lieu de se reposer, d'aller lire ou de prendre des nouvelles de ses amis, on lance Insta, TikTok et compagnie.

Une décision radicale

Pour ne plus être prisonnier de ce cercle vicieux, il faut commencer par supprimer les applications qui posent problème. Une fois que vous avez franchi ce cap, vous retrouverez du temps et du moral. En effet, en plus d'être chronophages au possible, les réseaux sociaux sont également bien connus pour être une source de dépression importante, agissant comme un poison sur les personnes plus ou moins fragiles. Ce n'est pas surprenant, leurs algorithmes sont diaboliques car, quoi qu'ils en disent, ils sont faits pour vous retenir le plus longtemps possible, vous proposant des contenus impossibles à refuser. Drôles, insolites, choquants, intriguant, ils ont toutes les caractéristiques pour piquer votre curiosité. Et même quand on en est conscient, on se fait berner.



Bien évidemment, tout le monde n'a pas intérêt à procéder de manière si radicale. Mais c'est un peu comme pour ceux qui désirent arrêter de fumer ou perdre du poids : l'approche timorée ne fonctionne pas, prendre le taureau par les cornes est le seul chemin possible vers le succès.



Que ce soit pour retrouver du temps hors des écrans ou mieux l'utiliser sur votre téléphone, supprimer les réseaux sociaux ne peut être qu'une bonne chose. Vous pourrez en profiter pour voir qui sont vos vrais amis et retrouver une vie plus saine, moins frustrante et plus excitante. Vivez votre vie, pas celle des autres.



N'hésitez pas à disserter dans les commentaires sur votre usage de l'iPhone.