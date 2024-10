Une date de sortie pour Resident Evil 2 sur iPhone, iPad et Mac

Encore un nouveau Resident Evil ! Les clients d'Apple peuvent se réjouir, car Resident Evil 2 Remake arrive sur l'App Store, avant la fin de l'année. Après Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake puis Resident Evil 7 biohazard, Capcom prépare l'arrivée de RE 2. Mais il ne s'agit pas de la version de 1998, mais du remake de 2019. Et ceux qui l'ont déjà testé sur consoles le savent, c'est l'un des tout meilleurs jeux du genre.

Redécouvrez Resident Evil 2

Plus de vingt ans après sa sortie sur PS1, Resident Evil 2 est revenu en 2019, offrant tout aussi mémorable pour les fans et les nouveaux venus, mélangeant des graphismes modernes, des contrôles améliorés et des améliorations pratiques tout en conservant les éléments d'horreur emblématiques du jeu original. Les visuels sont considérablement améliorés avec une caméra à l'épaule, un éclairage atmosphérique et des zombies extrêmement détaillés, établissant un nouveau standard pour la série. Pour le coup, Capcom a utilisé son moteur RE, également à l’origine de Resident Evil 7, pour recréer le jeu à partir de zéro, transformant les personnages pixelisés sur fond pré-rendu en une expérience immersive en 3D temps réel.

Sorti à l'origine en 1998, Resident Evil 2, l'un des jeux les plus emblématiques de son époque, revient dans une version entièrement révisée pour les consoles nouvelles générations.

Malgré de nombreux changements dans les ennemis (adieu les araignées géantes) et le scénario original, le jeu reste fidèle à l'atmosphère claustrophobe et oppressante de Resident Evil 2, se déroulant dans le commissariat de police de Raccoon City, les égouts et les laboratoires souterrains. La navigation dans les couloirs sombres, la résolution de puzzles et la gestion des ressources limitées comme les munitions et les soins étaient et sont toujours les clés du succès de ce chef-d'oeuvre. Les personnages mystérieux comme Ada Wong ajoutent de l'intrigue au récit, bien que Leon et Claire, les protagonistes, manquent un peu de relief. Ils sont trop héroïques.

L'une des plus grandes améliorations dans le remake est le système d'inventaire et la carte, qui se met désormais à jour automatiquement pour indiquer si une pièce a été fouillée ou s'il reste des objets. De plus, les écrans de chargement ont disparu, remplacés par une exploration plus fluide des ruines de Raccoon City. Quel bonheur. Le design sonore joue toujours un rôle crucial pour accentuer la tension, avec très peu de musique, laissant place aux bruits d’ambiance tels que les portes grinçantes, les gémissements des zombies au loin et les pas lourds de quelque chose de sinistre dans la pièce voisine.

Notre avis sur Resident Evil 2 Remake

Le remake de Resident Evil 2 est sûrement le meilleur de la série, avec un véritable travail des développeurs pour lui faire traverser les âges. Seul bémol, la similarité entre les campagnes de Leon et Claire est toujours d'actualité, rendant la deuxième partie moins engageante. Mais la première partie est ce qui se fait de mieux dans le genre, que vous soyez un vétéran du jeu original ou un nouveau venu dans la franchise. Notre préféré avec Resident Evil 4.

La version mobile

Nous n'avons pas encore pu tester le portage mobile, mais Capcom assure que le contenu sera le même, tout comme le moteur graphique. Comme sur les précédents opus, le nippon a repensé le gameplay pour que RE 2 soit jouable à l'écran tactile. Si vous n'aimez pas ce type de contrôle, il y a la comptabilité avec les manettes MFi et consoles. Mais pas avec le clavier ni la souris, dommage.



Comme tous les titres de Capcom désormais, vous pouvez jouer gratuitement à une partie limitée du jeu de base, avec une sauvegarde iCloud entre les appareils iPhone, iPad et Mac. Ensuite, il faudra payer pour débloquer la totalité de l'aventure. Prévoyez d'ailleurs 50 Go au total pour l'installation dixit l'éditeur, le jeu prenant au final 25 Go.



Rendez-vous en fin d'année pour le lancement du jeu. Pour le moment, la date est celle du 31 décembre.

Télécharger le jeu RESIDENT EVIL 2