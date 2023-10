Resident Evil Village est disponible sur iPhone 15 Pro et iPad M1/M2 !

Avant Resident Evil 4 Remake, Capcom nous sort le fabuleux Resident Evil Village, le numéro 8 de la saga. Compatible avec l'iPhone, l'iPad et le Mac, Village est cependant exclusif aux iPhone 15 Pro et Pro Max du côté des téléphones, les autres modèles n'ayant pas la puce A17 Pro capable de miracle comme le ray-tracing matériel. L'iPad doit obligatoirement avoir une puce M1 minimum pour l'installer.

Resident Evil Village est disponible

Comme pour RE 4, Resident Evil Village a choisi la date du 30 octobre, soit la veille d'Halloween, pour atterrir sur l'App Store. Une fois de plus gratuit au téléchargement, le titre d'aventure horrifique demande ensuite de passer à la caisse pour débloquer la totalité du scénario. Si les 69,99 € annoncés de RE 4 Remake vous ont refroidi, sachez que "Village" est plus abordable avec un tarif à 16,99 €.



Voilà qui permet aux possesseurs des derniers iPhone et iPad les plus puissants, d'avoir des jeux AAA toujours avec eux grâce aux contrôles tactiles, ou bien capables d'être pilotés à la manette et branché à un écran externe via le fameux port USB-C.

À propos de RE Village

Survie et épouvante atteignent des sommets dans le 8e titre de la franchise Resident Evil : Resident Evil Village. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : la peur n'a jamais été aussi palpable.

Après les événements de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village reprend l'histoire de la famille Winters, plongée dans un nouveau cauchemar. Cette fois, Ethan Winters est poursuivi par de redoutables ennemis dans un village isolé. Le jeu se déroule en vue subjective, offrant des graphismes d'un réalisme époustouflant grâce au moteur propriétaire de Capcom, le RE Engine.



L'extension Winters propose un nouveau chapitre de l'histoire des Winters intitulé "Les Ombres de Rose", des améliorations pour le mode Mercenaires et la possibilité de jouer l'aventure principale en vue à la troisième personne. Depuis son lancement en mai 2021, ce titre a été salué par la critique et s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires.



À noter que l'extension « Les Winters », le nom du célèbre DLC du jeu, est payant et coûte 9,99 €. Ce DLC payant comprend une nouvelle histoire, intitulée « Restes de Rose », mettant en vedette la fille d’Ethan Winters, Rose; il propose également un mode « Ordres supplémentaires des Mercenaires », qui offre de nouveaux personnages et environnements; et un mode permettant de jouer à la troisième personne, pour les fans des opus précédents.

Notre avis sur RE Village

Disponible sur Mac depuis fin 2022, RE Village a su tirer parti de l'API Metal 3 d'Apple, du ray-tracing, de l'anti-aliasing (MetalFX) ainsi que du support des manettes. Sur un MacBook Pro M1 Max, nous l'avons fait tourner sous problème à 60 fps en résolution 2560 x 1440p, alors sur un iPhone 15 Pro, cela devrait être à priori la même chose.



Resident Evil Village, bien plus abouti que RE 7, reprend les codes de la série tout en introduisant des éléments originaux qui le distinguent. Il offre une ambiance angoissante à souhait, une variété de contenu généreuse, des graphismes superbes, et des combats plus captivants que Resident Evil VII. Cependant, les amateurs retrouveront une structure similaire à celle de l'opus précédent, ainsi que des moments répétitifs. Malgré cela, Village réussit à offrir une expérience de survival-horror à la première personne orientée action, avec une atmosphère plutôt originale pour la série et finalement plus proche d'un RE 4. Lisez notre test de Resident Evil Village sur iPhone.



Qui se laisse tenter par RE Village sur iPhone 15 Pro ou iPad ? Si vous l'avez testé, partagez vos premières impressions dans les commentaires.

Télécharger le jeu Resident Evil Village