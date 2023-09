Pourquoi la surchauffe de l'iPhone 15 Pro Max est temporaire

Outre les personnes qui flambent avec leur nouvel iPhone 15 Pro Max en titane sur les réseaux sociaux, on trouve aussi ceux qui se plaignent, à tord ou à raison. Alors que le plus cher des nouveaux iPhone est plutôt fragile, paradoxalement à cause du titane de son cadre, il sera également enclin à surchauffer très rapidement. Plusieurs clients ont remonté ce souci, mais il y a une explication.

L'indexation est encore la coupable

Comme chaque année, les nouveaux iPhone sont blâmés pour leur moins bonne autonomie ainsi que leur chauffe prononcée. Mais quasiment systématiquement, tout ceci n'est que temporaire. À moins d'avoir un modèle défectueux, tout rentre dans l'ordre en deux ou trois jours. En effet, un nouvel iPhone - ou même une mise à jour majeure comme iOS 17, doit effectuer un certain nombre de tâches initiales afin d'optimiser le système.

Outre la synchronisation des données qui, en arrière-plan, peut prendre pas mal de temps lorsqu'on passe à un nouvel iPhone, il y a aussi l'indexation de milliers de fichiers qui se déroule sous le capot. Des actions qui se traduisent pas une surconsommation énergétique périodique, visible sur la batterie et la chaleur.



Pour répondre à cela, le compte TechDroider, que l'on ne peut pas accuser de favoritisme envers Apple, a testé l'iPhone 15 Pro Max en conditions réelles. Il a joué à PUBG Mobile, puis saigné Instagram, mais aussi Safari et YouTube. Il a également utilisé l'appareil photo.

iPhone 15 Pro Max Overheating? We tested it with PUBG, Instagram, Browsing, and YouTube.



The iPhone 15 Pro Max handles it all like a champ, with impressive heat management and battery endurance compared to other top flagships!



2hr 30min PubG - 39.6°C

3hr 4K 60fps YouTube -… pic.twitter.com/33IWUCKcTL — TechDroider (@techdroider) September 25, 2023

D'après ses propres mots, l'iPhone 15 Pro Max s'en sort comme un champion, avec une gestion de la chaleur et une endurance de la batterie impressionnantes par rapport à d'autres flagships haut de gamme. Samsung, OnePlus, Google et Xiaomi sont souvent derrières dans les différents tests avec leur Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Pixel 7 Pro et Mi 13 Ultra.



Voici le temps et la chaleur de pointe atteinte sur l'iPhone 15 Pro Max :

PubG pendant 2h 30min - 39,6°C

YouTube 4K 60fps pendant 3h - 35,5°C

Safari pendant 1h 30min - 37.4°C

Instagram pendant 1h 30min - 35.2°C

Appareil photo (vidéo) en 4K 60fps pendant 1h - 43.4°C

Autrement dit, l'iPhone reste relativement froid, de bonne augure pour l'arrivée des jeux AAA comme Resident Evil Village et autre Assassin's Creed Mirage.



À noter que l'iPhone 15 Pro Max a également remporté le comparatif de l'autonomie du YouTuber avec 10h31 minutes !

Acheter l'iPhone 15 Pro Max

Si vous avez raté le lancement de la nouvelle gamme, les avis sont unanimes, l'iPhone 15 Pro (Max) place la barre très très haut en termes de performances, de qualité de finition et d'expérience. L'USB-C est simple, l'appareil photo capable de tout gérer, la puce A17 Pro performante et le nouveau design, subtilement retouché, améliore la prise en main. Nous sommes en train de tester les deux modèles actuellement, nous publierons un récapitulatif complet prochainement.



Acheter l'iPhone 15 Pro Max chez :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.