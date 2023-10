iOS 17.0.3 va corriger le problème de surchauffe des iPhone 15 Pro

Quelques jours après qu'Apple a déclaré qu'elle publierait une mise à jour logicielle avec un correctif pour un bug contribuant à la surchauffe de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, nous apprenons que la firme teste déjà iOS 17.0.3 en interne.

Une sortie imminente

Si l’on ne sait pas encore quand exactement iOS 17.0.3 sera mis à la disposition du public, la mise à jour arrivera probablement dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine. Des appareils équipés de cette version circulent sur Internet, notamment du côté des traqueurs analytics qui remontent les statistiques de visites sur les sites.

Apple n'a pas fourni de détails spécifiques sur le bogue qu'elle a identifié, mais elle a déclaré qu'elle ne réduirait pas les performances de la puce A17 Pro avec la mise à jour logicielle prévue. L’entreprise a également zffirme que le cadre en titane de l'iPhone 15 Pro n'était pas en cause, écartant toutes déficiences matérielles.



Apple a par ailleurs expliqué que les problèmes de surchauffe étaient également liés à certaines applications qui surchargent la puce A17 Pro, notamment Instagram, Uber et le jeu de course Asphalt 9 : Legends. La société s’est d’ailleurs rapprochée des développeurs de ces apps pour remédier à la situation. Instagram a déjà publié une mise à jour de son application avec un correctif mercredi. Uber a également mis à jour son application aujourd'hui, mais il reste à déterminer si la différence est palpable.



Bien évidemment, cette correction de bogue devrait être incluse dans iOS 17.1, qui est actuellement en version bêta et dont la sortie est prévue pour la fin du mois d'octobre.



Tous les utilisateurs d'iPhone 15 Pro n'ont pas connu de surchauffe, et on ne sait pas exactement combien d'utilisateurs ont été touchés par le phénomène. Avez-vous constaté que votre nouvel iPhone 15 Pro était parfois brûlant ?