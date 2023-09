Surchauffe des iPhone 15 Pro : Apple indique qu’une mise à jour va être déployée

Depuis la sortie des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, nous n’arrêtons pas d’entendre que les nouveaux iPhone souffrent de surchauffes répétitives et gênantes. Si cela s’est constaté chez certains utilisateurs, tout le monde n’est pas concerné par ce problème. La bonne nouvelle, c’est qu’Apple ne va pas ignorer le problème, l’entreprise a assuré qu’une mise à jour va prochainement être déployée.

Apple prend en charge le problème

Certains utilisateurs d’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont récemment signalé des problèmes de surchauffe lors d’une utilisation basique ou plus poussée (comme pendant des sessions de jeux gourmands en performances). Plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux et les forums évoquent que ces modèles fonctionnent à des températures plus élevées que la normale, générant de l’inquiétude parmi les clients.



Face à ces préoccupations, Apple a rapidement réagi en annonçant qu’une solution logicielle est actuellement en cours de développement pour résoudre le problème. Selon une déclaration faite par la firme de Cupertino à Forbes, il est fréquent d’observer une surchauffe des nouveaux iPhone durant leurs premiers jours d’utilisation. Cette hausse de température serait principalement due aux processus d’indexation d’iOS, ainsi qu’à diverses activités en arrière-plan suite à une nouvelle configuration ou à une restauration.

Cependant, la surchauffe rencontrée par certains utilisateurs de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max semble dépasser cette simple explication. Des investigations ont mis en lumière un défaut spécifique dans iOS 17 qui accentue le phénomène sur ces modèles. Heureusement, Apple a confirmé qu’une correction est déjà planifiée et devrait être incluse dans une mise à jour prochaine, très probablement nommée iOS 17.0.3.



D’autres facteurs pourraient également contribuer à ce désagrément. Il semble que des applications tierces, récemment mises à jour, puissent alourdir le système, amplifiant ainsi les problèmes de surchauffe. Afin de garantir une solution globale, Apple travaille en collaboration avec les développeurs de ces applications pour optimiser leur fonctionnement. Le géant californien a mentionné plusieurs applications qui ont tendance à « surcharger » la puce A17 Pro et faire surchauffer les derniers iPhone, il s’agit d’Uber, Instagram et le jeu très populaire : Asphalt 9 : Legends.



Rappelons quand même que tous les nouveaux utilisateurs des iPhone 15 Pro ne sont pas concernés par ce problème de surchauffe, même si le sujet revient beaucoup dans les médias, il ne faut pas en faire une généralité. Apple n’a pas précisé la date de disponibilité de la mise à jour corrective pour la surchauffe, toutefois l’entreprise assure qu’elle sera disponible dans un avenir proche, ce qui est tout de même rassurant !