Le titane pourrait contribuer à faire chauffer l'iPhone 15 Pro

Depuis leur lancement officiel, le vendredi 22 septembre dernier, les iPhone 15 ont subi tout un tas de test à travers le monde. Outre la torture, les chutes, l'autonomie ou encore les jeux, l'une des informations les plus partagées est la chaleur dégagé par l'appareil. Si l'analyste Ming-Chi Kuo a suggéré que ces problèmes pouvaient être dus à des compromis de conception, et de nouveaux rapports de Bloomberg et du WSJ révèlent que le mal pourrait être plus profond. Attention, tout le monde n'est pas impacté, nos deux exemplaires à la rédaction ne montrant aucun signe de surchauffe.

Une surchauffe chez certains

Comme nous l'avons déjà signalé, certains utilisateurs d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max se plaignent du fait que les téléphones deviennent extrêmement chauds après un certain temps d'utilisation, même pour des tâches basiques comme la navigation sur le web. L'iPhone 15 standard ne semble pas concerné.



Un test effectué avec un iPhone 15 Pro Max partagé sur bilibili a révélé que le téléchargement du jeu Genshin Impact, connecté via le réseau 5G, a fait monter la température du téléphone jusqu'à 50 °C. Ce n'est pas anormal en soi, mais l'iPhone 14 Pro par exemple ne présente aucune difficulté à faire tourner le jeu. Même son de cloche du côté de la chaîne YouTube TheRelaxingEnd, l'exécution de Genshin Impact entrainant même des ralentissements, signe que la puce A17 Pro cherchait à refroidir ses circuits. Elle est censé pouvoir faire tourner des jeux AAA avec ray-tracing comme Resident Evil Village.

Officiellement, Apple a refusé tout commentaire, mais Bloomberg a appris de sources sûres que les techniciens d'Apple ont eu affaire à de nombreux clients se plaignant de problèmes de surchauffe de l'iPhone 15 Pro. Les techniciens conseillent aux utilisateurs de suivre les instructions d'un ancien article d'assistance trouvé sur le site d'Apple, qui explique ce qu'il faut faire lorsque l'iPhone devient trop chaud, sans spécifiquement ciblé l'iPhone 15 Pro. Il indique seulement que l'iPhone peut devenir plus chaud que la normale après la première configuration, la restauration à partir d'une sauvegarde, la recharge sans fil ou l'exécution d'applications gourmandes en ressources graphiques ou en ressources processeur.

Un défaut de conception ?

Le Wall Street Journal a appris de "personnes familières avec la conception de l'iPhone" que les problèmes de surchauffe sont dus à des défauts intrinsèques de l'iPhone 15 Pro. Par exemple, Apple a supprimé le plateau SIM des modèles iPhone 14 vendus aux États-Unis, mais tous les autres pays continuent à utiliser une version physique de l'iPhone compatible avec la carte SIM.



Pour cette raison, la version américaine de l'iPhone 14 comporte une pièce en plastique pour combler l'espace où se trouve le plateau SIM dans la version mondiale du téléphone. Avec l'iPhone 15, Apple a redessiné la carte logique pour supprimer cet espace. Mais comme l'iPhone 100 % eSIM reste une exclusivité américaine, le reste du monde doit se contenter d'un iPhone doté d'une carte logique différente.



Mais ce n'est pas tout. Comme Kuo l'a dit plus tôt cette semaine, les sources qui ont parlé au WSJ ont mentionné que le titane contribue également à la surchauffe, car le matériau a "moins de masse pour absorber la chaleur" par rapport à l'acier inoxydable. Ces deux facteurs, combinés à une puce plus puissante, font que l'iPhone 15 Pro surchauffe.

Quelle solution pour Apple ?

Reste à savoir comment Apple va pouvoir résoudre ce problème, si problème il y a. La solution la plus simple consisterait probablement à publier une mise à jour logicielle qui briderait les performances du CPU et du GPU dans certaines situations afin de maintenir la température interne de l'appareil sous contrôle. Mais cela viendrait à contre-courant des affirmations d'Apple concernant l'iPhone 15 Pro. Pour l'entreprise, c'est la meilleure plateforme de jeux mobile.



Une autre solution consisterait à modifier la conception technique de l'iPhone 15 Pro, ce qui semble plus improbable car cela nécessiterait d'annoncer un programme de rappel pour les clients ayant déjà passé commande.



Qu'en pensez-vous ?