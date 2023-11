Le Galaxy S24 Ultra de Samsung copierait la finition titane de l'iPhone 15 Pro

L'utilisation du titane par Apple pour le châssis de son dernier iPhone 15 Pro semble avoir donné des idées à Samsung. Après les appels d'urgence par satellite évoqués la semaine dernière, l'éternel rival coréen envisage d'adopter le titane pour la prochaine version de son smartphone phare.

Encore une idée piquée à Apple

Le Galaxy S24 Ultra sera le premier téléphone Samsung à utiliser le titane et l'entreprise a l'intention d'étendre l'application en fonction de l'accueil des utilisateurs, selon une information rapportée par The Elec.

Rendu conceptuel du Samsung S24 Ultra par Technizo Concept



Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, Apple utilise un nouveau cadre en titane plutôt qu'en acier inoxydable, ce qui permet de réduire le poids et de renforcer la solidité. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont environ 9 % plus légers que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Dans le détail, l'iPhone 15 Pro pèse 187 grammes, contre 206 grammes pour l'iPhone 14 Pro, tandis que l'iPhone 15 Pro Max pèse 221 grammes, contre 240 grammes pour l'iPhone 14 Pro Max. L'effet de légèreté est renforcé par un meilleur centre de gravité.



Selon le rapport du jour, l'adoption du titane par Samsung pour le S24 Ultra ne devrait pas se traduire par un gain de poids comparé au S23 Ultra, puisque Samsung utilise actuellement de l'aluminium léger dans ses appareils phares, alors qu'Apple utilisait auparavant de l'acier inoxydable plus lourd mais plus élégant et durable.



Selon les sources de nos confrères, Samsung avait déjà envisagé de commercialiser des boîtiers en titane pour ses appareils en 2021. L'utilisation courante du titane dans l'industrie aérospatiale témoigne de sa qualité, mais il présente des difficultés de fabrication en raison de son processus de coupe difficile et de sa faible conductivité thermique, qui complique la production.



Par conséquent, Samsung prévoit une réduction des taux de rendement, ce qui entraînera une augmentation du coût de ces cadres en titane. Actuellement, les boîtiers en aluminium utilisés dans les téléphones haut de gamme de Samsung coûtent moins de 20 dollars. En revanche, le prix des boîtiers en titane pourrait grimper jusqu'à environ 100 dollars. Malgré ces difficultés, Samsung a fixé un objectif de production provisoire de 15 millions d'unités, ce qui correspond aux chiffres de ventes du Galaxy S23 Ultra de cette année.



Qui a dit qu'Apple n'innovait plus ?