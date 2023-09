Pourquoi l'iPhone 15 Pro est plus léger que l'iPhone 14 Pro ?

Une nouvelle étude suggère que le titane permet de diminuer le "moment d'inertie" de l'iPhone 15 Pro et donc d'augmenter la sensation de légèreté une fois en main. Décidément, ce matériau est une petite révolution.

Le moment d'inertie

Apple l'a évoqué durant sa présentation, l'iPhone 15 Pro est plus léger en main que l'iPhone 14 Pro. La raison est simple, le nouveau modèle est en titane quand son prédécesseur est en acier inoxydable. De quoi faire passer le poids de 206 g à 187 g.

Néanmoins, cela ne serait pas la seule raison. Selon les calculs du Dr Drang, publiés sur leancrew.com, un changement du "moment d'inertie" serait également à l'origine de cet allégement. Concrètement, le fait qu'Apple réduise principalement le poids des "bords extérieurs" améliore considérablement le "moment d'inertie" et donc la sensation de légèreté lors de la prise en main. L'analyse estime que cela donne l'impression d'une baisse de poids encore plus significative.



Un "moment d'inertie" réduit d'environ 15 % selon le Dr Drang. Une conception en titane qui permet de répartir le poids général plus intelligemment. Précisons que cette analyse n'est qu'une simple supposition basée sur des calculs liés aux dimensions de l'iPhone 15 Pro ainsi qu'à sa potentielle "nouvelle inertie". Quoi qu'il en soit, l'iPhone 15 Pro est plus léger et c'est une bonne nouvelle.