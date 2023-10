La gamme iPhone 15 affiche des ventes décevantes en Chine comparé aux iPhone 14

1 com

La Chine représente un marché essentiel pour Apple, influençant fortement son chiffre d’affaires global. L’histoire du géant californien montre que lorsqu’elle bat des records de ventes, cela coïncide souvent avec des périodes où ses performances commerciales en Chine sont particulièrement bonnes. Sans surprise, quand des analystes annoncent des ventes d’iPhone en baisses d’une année à l’autre en Chine, ça inquiète Apple, mais aussi les nombreux investisseurs qui font confiance à l’entreprise.

Les ventes d’iPhone 15 en Chine sont moins bonnes que pour les iPhone 14

Les ventes d’iPhone 15 en Chine ont connu une baisse, selon une étude récemment citée par Bloomberg. La comparaison avec la période équivalente de l’année précédente révèle un déclin de 4,5% par rapport aux ventes des iPhone 14, enregistrées en seulement 17 jours. Face à ces chiffres, la réaction a été immédiate en bourse, les actions d’Apple ont subi une légère chute, affichant une baisse de 1% avant l’ouverture du marché.



La faible sollicitation des consommateurs chinois pour l’iPhone 15, ainsi que la concurrence accrue d’entreprises comme Huawei, sont parmi les principales raisons évoquées pour expliquer ce ralentissement. Huawei, en particulier, a marqué des points en surpassant Apple en tant que leader des ventes de smartphones dans le pays. Malgré les restrictions américaines, l’entreprise chinoise a lancé son dernier né, le Huawei Mate 60 Pro, qui semble avoir reçu un accueil plus que chaleureux.

S’ajoutant à ce contexte concurrentiel, le gouvernement chinois a récemment imposé une interdiction des iPhones à ses officiels, citant des préoccupations liées à la sécurité, une mesure qui pourrait également avoir influencé la demande.



Cependant, tout n’est pas sombre pour Apple. Malgré ce ralentissement en Chine, certains analystes estiment que la firme de Cupertino pourrait observer une augmentation de ses ventes sur le marché américain, ce qui pourrait permettre d’équilibrer la balance sur le chiffre d’affaires et les bénéfices. Les yeux sont désormais tournés vers les résultats trimestriels d’Apple, qui seront dévoilés le 2 novembre prochain. Les investisseurs examineront avec attention les chiffres des ventes de l’iPhone, en comparaison avec ceux de l’année dernière.



La Chine représente un marché incontournable pour une entreprise comme Apple. Avec sa population de plus d’un milliard d’habitants et une classe moyenne en plein essor, la Chine est un terrain fertile pour la consommation de produits technologiques. Cependant, l’environnement concurrentiel y est très tendu, avec des marques locales comme Huawei ou Xiaomi offrant des alternatives solides aux produits Apple. Le déclin des ventes de l’iPhone 15 est donc un signe préoccupant pour Apple, car un succès en Chine est souvent synonyme d’une réussite à l’échelle mondiale.



