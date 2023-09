Les ventes d’iPhone 15 sont nettement plus élevées que les iPhone 14 selon des analystes

Chaque année, la période de précommande des nouveaux iPhone est observée de près, elle permet de déterminer si Apple réalise un bon démarrage avec sa nouvelle gamme d’iPhone. Pour la précommande des iPhone 15, les ventes seraient gigantesques et bien meilleures que les iPhone 14 !

Un nouveau chapitre qui commence bien

Selon les dernières analyses de l’entreprise spécialisée dans l’investissement, Wedbush, l’iPhone 15 connaît un succès retentissant, surpassant nettement les ventes de l’iPhone 14. Depuis son introduction sur le marché, l’iPhone 15 se vend mieux que son prédécesseur, avec un engouement particulier pour l’iPhone 15 Pro Max, dont les ventes ont dépassé les attentes. Cet intérêt dépasse même les prévisions initiales, avec une augmentation des préventes de l’iPhone 15 de 10 à 12% par rapport à l’iPhone 14.



Le modèle Pro Max connaît une popularité exceptionnelle, surtout en Amérique, Chine, Inde et certaines régions d’Europe. L’Inde a enregistré une hausse impressionnante de 25% des précommandes par rapport à l’année précédente.

Avant même l’annonce de la gamme iPhone 15, Wedbush affichait déjà un optimisme concernant Apple et ses futures ventes. Ces prévisions semblent aujourd’hui se confirmer : le nombre de ventes d’iPhone pour cette année pourrait s’élever entre 85 et 90 millions d’unités. Les promotions qui seront proposées par les opérateurs téléphoniques vont jouer un rôle déterminant dans ce succès.



Wedbush note également un phénomène intéressant qu’elle qualifie de “mini super cycle”. Un grand nombre d’utilisateurs d’anciens modèles d’iPhone effectuent en effet une mise à jour vers les nouveaux modèles. C’est une chose qui est très positif pour Apple, car même en période d’inflation, l’entreprise arrive à fidéliser ses clients en leur vendant un tout nouveau modèle fraîchement annoncé.



Rappelons qu’il y a environs 1,2 milliard d’utilisateurs d’iPhone dans le monde et que parmi eux, près de 250 millions n’ont pas renouvelé leur appareil depuis plus de quatre ans, laissant entrevoir un potentiel de croissance important pour Apple.



