L'iPhone 15 Pro Max coûte 558 $ à fabriquer, plus que le 14 Pro Max

Le nouvel iPhone 15 Pro Max est le plus cher des téléphones de la marque, c'est aussi celui qui coûte le plus à produire pour la firme de Cupertino; tous les modèles de l'iPhone 15 sont d'ailleurs plus chers que la gamme de l'iPhone 14 de l'an dernier. La différence est importante et justifie peut-être la nouvelle grille tarifaire.

Coût de fabrication de l'iPhone 15 Pro Max par rapport à l'iPhone 14 Pro Max

Apple a introduit l'iPhone 15 en septembre dernier en augmentant uniquement le prix du modèle Pro Max de 100 $ aux États-Unis (en France, le tarif est resté le même malgré le passage de 128 à 256 Go en standard). Si vous cherchiez la raison, l'information du jour est sans doute la réponse. Celui qui est le premier appareil Apple à être équipé d'un téléobjectif tétra-prisme 5x a nécessité un investissement plus important de la part de l'entreprise américaine comparé à son prédécesseur. Les estimations tablent sur un coût de production total de 558 dollars.

Un récent rapport publié par Nikkei indique que l'ensemble de la famille iPhone 15 d'Apple coûte entre 8 et 16 % de plus que la fabrication de la gamme iPhone 14 de l'année dernière. Sans surprise, l'iPhone 15 Pro Max est le plus coûteux à produire, sa nomenclature s'élevant à 558 dollars, ce qui le rend 12 % plus cher à fabriquer que l'iPhone 14 Pro Max, avec un ratio pièces/coût de 47 %.



Plus surprenant, l'iPhone 15 de base présente la plus grande différence de coût par rapport à son aîné. Notre confrère japonais estime que le modèle de 6,1 pouces coûte à Apple 423 $, soit 16 % de plus que l'iPhone 14. Ce n'est pas totalement anormal, puisque l'iPhone 15 a repris quelques éléments clés des "Pro" comme la Dynamic Island ou l'appareil photo 48 mégapixels.



Le plus raisonnable reste l'iPhone 15 Pro, dont le coût de fabrication est estimé à 523 dollars, soit environ 8 % de plus que l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 15 Plus se situe presque au milieu du peloton, avec une "facture" estimée à 442 $, soit 10 % de plus que l'iPhone 14 Plus. L'iPhone 15 Plus est d'ailleurs le modèle le plus endurant avec une autonomie record.

Dans le détail, le rapport mentionne que le téléobjectif tétraprisme 5x de l'iPhone 15 Pro Max coûte à Apple 380 % de plus que le zoom optique 3x de l'iPhone 14 Pro Max. Il ne sera pas non plus surprenant d'apprendre que l'A17 Pro, la première puce 3nm du géant de la technologie, et le panneau OLED LTPO seront les composants les plus coûteux de l'ensemble.



Pour réduire les coûts, Apple pourra compter sur le procédé N3E de TSMC pour les puces A18 qui arriveront l'année prochaine sur la gamme iPhone 16.