L’iPhone 14 Pro Max coûte 60$ de plus à fabriquer que le 13 Pro Max

Pour ses iPhone, Apple privilégie toujours les composants les plus haut de gamme, ce qui est plutôt normal vu le prix des derniers iPhone 14 en France. Toutefois, Apple fait attention à sa fameuse marge de bénéfice, tellement précieuse aux yeux de l'Apple Park qui essaie en permanence de la préserver. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours, la preuve avec l'iPhone 14 Pro Max qui coûterait 20% plus cher à la sortie d'usine.

L'iPhone 14 Pro Max plus cher à produire

Selon un récent rapport de Nikkei Asia, l'iPhone 14 Pro Max coûterait plus cher à produire que son prédécesseur, l'iPhone 13 Pro Max. Cette conclusion est intervenue après un démontage du nouvel iPhone et une estimation financière de chaque composant à l'intérieur. Avec la hausse du prix des puces de TSMC et probablement d'autres composants sélectionnés par Apple, l'iPhone 14 Pro Max serait 20% plus cher à la fabrication, ce qui représenterait une augmentation d'environ 60 dollars.



Au total, Apple paierait 501 dollars pour la fabrication d'un iPhone 14 Pro Max, une somme en hausse par rapport aux autres modèles Max qui ne dépassaient jamais les 450 dollars, c'était une limite que semblait s'être fixée Apple, mais qui n'a pas réussi à être maintenue en 2022.



Pour Apple, c'est évidemment un coup dur, mais il faut admettre que la marge de bénéfice reste gigantesque, car n'oublions pas que l'iPhone 14 Pro Max est vendu à partir de 1 099 dollars aux États-Unis, cela représente une marge de 598 dollars !

Toujours selon le rapport, la majorité des frais supplémentaires serait la faute de TSMC, la puce A16 Bionic qu'on retrouve exclusivement dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max coûterait 2,4x plus cher que la puce A15. C'est en partie pour ce changement tarifaire qu'Apple adopte maintenant la priorisation des nouvelles puces pour les modèles Pro uniquement.

L'autre augmentation vient des capteurs d'image CMOS de Sony Group, l'entreprise a augmenté sa tarification de 50% parce qu'Apple a sélectionné des capteurs jusqu'à 30% plus grands. La hausse de cette dépense serait de l'ordre de 15 dollars.



À l'heure actuelle, les pièces des iPhone 14 viennent à :

32,4% de partenaires américains

24,8% des partenaires sud-coréens

10,9% des partenaires japonais

7,2% des partenaires taïwanais

3,8% des partenaires chinois

20,9% de partenaires dont le pays est inconnu

Selon Minatake Kashio de Fomalhaut Techno Solutions (une société de recherche basée à Tokyo), Apple "n'a pas d'autre choix que de recourir à une stratégie de montage d'appareils haute performance pour se différencier, car sinon l'entreprise ne pourrait pas rivaliser sur de nouvelles fonctions".