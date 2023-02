L'iPhone 14 Pro Max coûte à peine plus cher à Apple que l'iPhone 13 Pro Max

Chaque année, les comparatifs entre les générations d'iPhone occupent les sites spécialisés, des performances aux prix en passant par l'esthétique. Cette fois, ce sont les coûts de fabrication qui nous intéressent. Alors qu'Apple a grandement remanié son iPhone 14 Pro Max, il ne coûterait à Apple que 3,7% de plus que son prédécesseur, le 13 Pro Max.



Le calcul couvre tous les composants utilisés pour assembler le produit final.

Fabrication maîtrisée

L'analyse de la fabrication de l'iPhone 14 Pro Max est basée sur la version 128 Go. D'après les dires de Counterpoint Research, le téléphone coûte à Apple 464 $, soit 3,7 % de plus que l'iPhone 13 Pro Max.



Sans surprise, l'augmentation est en grande partie due aux modifications apportées à la puce A16, à l'écran et à l'appareil photo, qui occupent donc désormais une part plus importante de la note.



Le passage de l'A15 Bionic à l'A16 Bionic coûte à Apple 11 dollars de plus, ce qui fait que le processeur représente 20 % du total. Le nouvel écran toujours allumé avec sa Dynamic Island nécessite un peu plus de travail et représente également 20 % du total, contre 19 % auparavant.



Du côté de l'appareil photo principal de 48 mégapixels quadripolaire et du système de stabilisation par déplacement du capteur amélioré, le prix a grimpé de 6,30 dollars pour l'iPhone 14 Pro Max. Là encore, la proportion de ce composant est en hausse de 1 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 11 %.

L'un des rares domaines où le coût a baissé est le groupe cellulaire, qui a vu sa part de coût passer de 14 % à 13 %. Cela serait dû à une baisse des prix des composants pour la 5G, la technologie devenant plus populaire auprès des fabricants.



Counterpoint estime également que le coût des composants conçus complètement par Apple a également grignoté des parts sur l'iPhone 14 Pro Max, avec 22 % de la nomenclature provenant de tels éléments.



L'augmentation du coût de l'iPhone 14 Pro Max par rapport à l'iPhone 13 Pro Max s'élève à un peu plus de 17 dollars au total. C'est un mieux que les 21,50 dollars du différentiel estimé entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 12 Pro.



La dernière fois que l'écart était important c'était lors de la sortie de l'iPhone, qui a coûté à Apple 21% de plus que l'iPhone 11. Tout cela bien sûr, sans prendre en compte la R&D, le marketing, le logiciel, le transport, le stockage, et plus encore.



Si vous voulez un iPhone 14 Pro Max vendu normalement 1469 euros de base, sachez qu'il est actuellement en rare promotion actuellement.

