L'iPhone 13 Mini est mort, Apple vend l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone SE et l'iPhone 15

Avec le lancement des nouveaux modèles d'iPhone 15, Apple a, comme pressenti, mis fin à l'iPhone 13 mini, le dernier petit iPhone phare. Apple n'a fabriqué que deux iPhone mini de 5,4 pouces, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. Désormais, les nouveaux téléphones commencent à 6,1 pouces.

Le nouveau lineup 2023

L'iPhone 12 mini a été abandonné avec le lancement de l'iPhone 14, laissant l'iPhone 13 mini comme seule option phare plus petite. L'iPhone SE 3è génération est toujours disponible pour ceux qui souhaitent un appareil de moins de 6,1 pouces, mais il ne dispose pas de fonctionnalités modernes telles que Face ID ou d'un double appareil photo. Ne comptez pas non plus sur un écran OLED, seulement un LCD.



Apple continue de vendre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 en tant qu'options plus abordables. L'iPhone 12 a également été abandonné et remplacé par l'iPhone 13, dont le prix a baissé de 100 euros. La gamme complète d'appareils d'Apple est la suivante :

iPhone SE 2022 - 429 $ -> 529 euros

iPhone 13 2021 - 599 $ -> 749 euros

iPhone 14 2022 - 699 $ -> 869 euros

iPhone 15 2023 - 799 $ -> 969 euros

iPhone 15 Plus 2023 - 899 $ -> 1 119 euros

iPhone 15 Pro 2023 - 999 $ -> 1 229 euros (100 € de moins que l'iPhone 14 Pro)

(100 € de moins que l'iPhone 14 Pro) iPhone 15 Pro Max 2023 - 1199 $ -> 1 479 euros

Bien que l'iPhone 13 mini et l'iPhone 12 n'aient plus été commercialisés par Apple, ils sont encore disponibles chez les revendeurs tiers, en tout cas tant qu'il y aura du stock.