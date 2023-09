Apple va arrêter l'iPhone mini, le dernier petit smartphone de la gamme

Si vous êtes amateurs de téléphones compacts, vous avez du être agréablement surpris lorsqu'appel a présenté l'iPhone 12 mini en septembre 2020, aux côtés des iPhone 12 classique, 12 Pro et 12 Pro Max. Un an plus tard, l'iPhone 13 mini arrivait pour améliorer l'autonomie, le point faible du premier modèle. Mais l'an dernier, avec l'iPhone 14, aucun "mini" n'a été commercialisé, chose qui devrait se répéter cette année avec l'iPhone 15 à découvrir demain. Pire, Apple aurait décidé de supprimer l'iPhone 13 mini de sa gamme dans les prochaines semaines.

La fin d'une "mini" époque

Comme l'indique Mark Gurman de Bloomberg, les stocks d'iPhone 13 mini sont en baisse, la boutique en ligne d'Apple aux États-Unis indiquant un délai d'expédition de 2 à 3 semaines pour certains modèles, et même de 6 à 8 semaines pour d'autres. Bien qu'en France, le petit téléphone de 5,4 pouces soit disponible sous 1 ou 2 jours, la pénurie américaine suggère que l'iPhone 13 mini pourrait être abandonné après l'annonce par Apple de nouveaux iPhones lors de son événement "Wonderlust" de mardi.

Apple n'a pas sorti d'iPhone 14 mini l'année dernière, mais a gardé l'iPhone 13 mini comme option moins chère, avec un prix commençant à 809 € en France (contre 599 $ aux États-Unis). Cela représentait à la fois une alternative de qualité pour les amateurs d'appareils compacts et une option plus abordable pour ceux qui désiraient un écran OLED et des composants derniers cris. Sinon, il n'y a que l'iPhone SE qui soit moins cher et pas trop grand. Mais l'appareil équipé d'un écran LCD est aussi pourvu d'un design daté, du temps de l'iPhone 6.



La nouvelle gamme 2023 d'Apple comprendra probablement l'iPhone 15 de 6,1 pouces, l'iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, l'iPhone 15 Pro de 6,1 pouces, l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces, l'iPhone SE de 4,7 pouces et l'iPhone 14 de base de 6,1 pouces. Le prochain iPhone SE de 4ème génération risque d'ailleurs lui aussi de passer à 6,1 pouces, ne laissant aucune solution aux petites mains.



C'est la dure loi du marché. Malgré une forte demande en apparence, l'iPhone mini n'a jamais été un best-seller, représentant entre 3 et 7 % de parts de marché selon les régions. De l'autre côté, l'iPhone 14 Plus, qui l'a remplacé numériquement, a été également très décevant en termes de ventes.



EDIT : Apple pourrait aussi écouler ses stocks avant d’introduire un iPhone 13 mini avec USB-C.

EDIT 2 : l'iPhone 13 mini est en promotion sur Amazon.



Réponse demain lors du keynote Apple dédié à l'iPhone 15 !

