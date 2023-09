iPhone 15 Pro : 10 % plus léger, meilleure autonomie, plus de mégapixels

Sans aucun doute, Apple devrait annoncer l'iPhone 15 Pro lors de son événement de mardi prochain, aux côtés des iPhone 15, iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max. Avant l'annonce officielle, Mark Gurman de Bloomberg a publié ses dernières informations sur ce à quoi il faut s'attendre. Outre la puce U2 plus précise, les clients auront droit à un appareil plus léger grâce à un matériau clé.

Merci au titane

Le journaliste américain explique que le passage de l'acier inoxydable au titane pour les côtés du châssis se traduira par une réduction du poids global, tout en donnant une impression de nouveauté. Selon lui, les iPhone 15 Pro seront environ 10 % plus légers. S'il ont prend les 206 grammes de l'iPhone 14 Pro, alors on devrait avoir un iPhone 15 Pro d'environ 180 grammes, ce qui est proche d'un iPhone 14 classique en aluminium. Combiné avec une batterie légèrement plus petite, Apple proposera pourtant une meilleure autonome, grâce aux améliorations de l'efficacité de la nouvelle puce A17.

Ces dernières années, l'iPhone est devenu plus épais et plus lourd pour accueillir des batteries plus volumineuses. Mais si ces dernières rumeurs se confirment, l'iPhone 15 Pro inversera cette tendance.

Même si nous ne nous attendons pas à une grande différence en termes de finesse, une réduction de 10 % du poids est intéressante, notamment pour l'utilisation à une main.

Les téléphones haut de gamme bénéficieront d'un avantage en termes de performances, conformément à l'approche adoptée par Apple ces dernières années. Les modèles Pro de cette année bénéficieront d'une puce A17 plus rapide, construite selon le nouveau processus de production à 3 nanomètres, et d'une mémoire supplémentaire. Le processeur rendra ces modèles plus rapides, mais les améliorations les plus importantes concernent l'autonomie de la batterie. Les iPhone 15 et 15 Plus recevront la puce A16 plus lente des téléphones Pro de l'année dernière.

Alors que la firme américaine insistera à priori sur le nouvel appareil photo de l'iPhone 15, elle vantera probablement l'autonomie supplémentaire, tout en améliorant progressivement les performances du processeur et du GPU. Toutefois, comme l'année dernière, la nouvelle puce A17 sera réservée aux téléphones Pro. Le modèle de base de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus sera équipé de la puce A16 de l'année dernière.



Pour en revenir à la durée d'utilisation, l'actuel iPhone 14 Pro offre une autonomie de 23 heures en lecture vidéo, mais dans la vie de tous les jours, l'autonomie de la batterie dans des situations réelles est nettement inférieure à ce maximum théorique. Certains clients se sont plaints que l'autonomie de la batterie de l'iPhone 14 était inférieure à celle des générations précédentes, avec une santé de la batterie rapidement dégradée.



En outre, les caméras téléobjectif et ultra-large de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max offriront plus de mégapixels que leurs prédécesseurs, dépassant pour la première fois les 12 mégapixels.



L'événement Apple sur l'iPhone 15 débutera à 19 heures, heure française, le mardi 12 septembre. Nous publierons toutes les informations en direct puis dans des articles dédiés. Les principales nouveautés attendues sont une Dynamic Island et un appareil photo 48 Mp sur l'iPhone 15 de base, un châssis en titane, un écran encore plus bord à bord, un bouton d'Action et la puce A17 sur l'iPhone 15 Pro, ainsi qu'un zoom périscopique 6x sur l'iPhone 15 Pro Max.



À noter que l'iPhone 15 Pro Max conserverait son appellation "Pro Max" et ne serait pas considéré comme un modèle "Ultra", contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs.