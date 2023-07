La puce A17 de l'iPhone 15 Pro augmentera considérablement les performances

La puce A17 sera évidemment le coeur des prochains iPhone, mais uniquement pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cette année marquera un tournant avec une nouvelle technologie de gravure, permettant d'avoir un processeur plus performant et moins gourmand en énergie. Passant de la gravure 5 nm à 3 nm de TSMC, l'iPhone 15 Pro "augmentera considérablement les performances et la durée de vie de sa batterie par rapport aux générations précédentes". Il y a même des benchmarks qui circulent.

Une puce clé pour Apple

Comme l'explique The Information, la grande nouveauté de cette année sera la puce A17. Alors qu'Apple fait face à des difficultés de production autour des écrans OLED pour le nouveau châssis en titane, la firme de Cupertino mise gros sur son nouveau processeur. La puce A17 sera même de base à la puce M3 des prochains Mac, attendus dans la foulée vers octobre-novembre. Cependant, la technologie avancée de fabrication des semi-conducteurs implique également des coûts de production plus élevés.



Les paroles c'est bien, mais les preuves c'est mieux. Justement, une nouvelle fuite vient de révéler les performances de la prochaine génération de SoC Apple pour ses smartphones 2023. La nouvelle puce A17 Bionic gravée en 3 nm a déjà été testée sur GeekBench, comme aperçu en mars dernier.

Les scores GeekBench de l'A17 Bionic de l'iPhone 15 Pro

La prochaine puce A17 Bionic équipera l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max et sera donc basé sur le processus 3nm de TSMC. Ce nouveau procédé de pointe devrait permettre au prochain SoC d'Apple d'être plus économe en énergie tout en offrant de meilleures performances globales.



Concrètement, l'A17 Bionic a réussi à obtenir un score de 3986 points pour son test en mono-cœur et un score de 8841 points en multi-cœur sur GeekBench 6. C'est assez impressionnant si l'on considère que ce chipset rivalise presque avec les performances d'un MacBook.

En comparaison, l'iPhone 14 Pro équipé de l'A16 Bionic a obtenu un score de 2504 points et de 6314 points pour les tests mono et multi, respectivement. Cela signifie que l'A17 Bionic offre un gain de performance de près de 60 % pour les tests à cœur unique et de 40 % pour les tests à cœur multiple par rapport à son prédécesseur. Attention toutefois, ces données n'ont rien d'officiel, il faudra confirmer tout cela lors du lancement en septembre prochain.

Quelles nouveautés pour l'iPhone 15

L'iPhone 15 de base devrait être proposé en six couleurs, avec une Dynamic Island, un appareil photo principal de 48 Mp, une puce A16 et un design légèrement revu. Quant à l'iPhone 15 Pro, il écoperait de la puce A17 donc, de nouveaux capteurs photos améliorés (dont un zoom x6 sur le Pro Max), d'un châssis en titane, d'un nouveau design et d'un bouton action programmable.