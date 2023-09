iFixit démonte l'iPhone 15 Pro Max: modem 5G X70, zoom 5x, puce A17 Pro, etc

iFixit a beau se faire voler la vedette par des YouTubers qui sont désormais plus rapides à ouvrir les nouveaux iPhone, il n'en reste pas moins que le spécialiste de la réparation électronique sur Internet va plus loin que les autres. Pour l'iPhone 15 Pro Max, la société a publié une vidéo qui permet d'apercevoir toutes les entrailles de la bête, avant un article plus approfondi.

Une note de 4/10 pour l'iPhone 15 Pro Max

Démontage facilité

Si l'iPhone 15 Pro Max présente une conception interne plutôt similaire à celle de l'iPhone 14 Pro Max, l'appareil est doté d'un châssis redessiné qui permet de retirer "facilement" la vitre arrière, ce qui réduit les frais de réparation sans AppleCare+. Cette modification a été apportée pour la première fois à l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus l'année dernière, mais les "Pro" de 2022 n'en avaient pas profité.

Il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas plus facile à pénétrer que son prédécesseur.

Comme toujours, nos aventures de démontage commencent par un couple de vis Pentalobe exclusives conçues pour vous empêcher d'entrer. Le processus habituel consistant à chauffer l'écran et à utiliser la succion pour séparer le verre de l'adhésif s'applique toujours.

En théorie, il est désormais plus facile de remplacer la batterie, mais cette nouvelle approche n'est pas aussi simple que cela.

Une fois l'écran retiré, nous pouvons passer à la réparation la plus courante : la batterie. La batterie comporte trois languettes difficiles à atteindre, cachées à l'intérieur du logement. Ma première tentative pour atteindre l'une des languettes inférieures, à la manière d'Apple, se solde par un échec.

Il va falloir démonter la partie inférieure de l'appareil pour y accéder. Ce n'est pas très difficile de retirer le haut-parleur et le Taptic Engine, mais il aurait été préférable de pouvoir atteindre ces languettes sans avoir à retirer 10 autres vis.

Le module caméra est, quant à lui, plus facile à retirer.

Il y a beaucoup de câbles à débrancher, mais l'assemblage de la caméra lui-même est facile à retirer. Il suffit de retirer trois vis Phillips, qui sont beaucoup moins fragiles et délicates que celles que j'ai vues auparavant. En fait, la plupart des vis sont plus robustes, ce qui les rend plus faciles à manipuler.

Appareil photo

De quoi découvrir la nouvelle caméra périscopique, seul élément vraiment nouveau avec son système tétraprism qui permet un zoom optique 5x. iFixit indique que les objectifs principal et ultra-large de l'appareil semblent identiques à ceux de l'iPhone 14 Pro Max. Cela suggère que les améliorations de l'appareil photo, en dehors du zoom optique 5x, sont le résultat de la puce A17 Pro et des optimisations logicielles.

La grande nouveauté de cette année pour les appareils photo est sans aucun doute l'objectif périscopique à tétraprisme, qui fait passer le zoom optique de l'iPhone de 2x à 5x.



Ce n'est pas autant que le 10x du S23 Ultra, mais la façon dont les ingénieurs d'Apple y sont parvenus est particulièrement intéressante. Au lieu d'opter pour une série d'éléments de lentilles contrôlés par des électro-aimants, ils ont conçu un périscope à tétraprisme à élément unique qui réfléchit la lumière plusieurs fois afin de simuler une longueur focale équivalente de 120 mm.

Hormis le nouvel objectif périscopique, les capteurs des caméras principales et larges du 15 Pro Max semblent être de la même taille que ceux du 14 Pro Max de l'année dernière, ce qui suggère que toute amélioration de la qualité de l'image est davantage liée au nouveau SoC A17 qu'au matériel de la caméra elle-même.

Résistance

Les premiers tests de chute et de torture semblent indiquer que le cadre en titane rend l'iPhone 15 plus fragile que ses prédécesseurs, et iFixit a également constaté qu'il se rayait facilement.

Le titane est utilisé parce qu'il allège l'appareil de 18 grammes et qu'il a une sonorité cool. Malheureusement pour le facteur cool, nous avons constaté que la couleur de la coque en titane se raye facilement, un processus qui n'est satisfaisant que sous le magnifique grossissement du microscope qui nous a été aimablement prêté par Evident Scientific. Je pourrais rayer cette chose toute la journée.

iFixit a également noté que la pratique très controversée de l'appariement des pièces a été étendue au scanner LiDAR.

À partir de l'iPhone 12, Apple a introduit une pratique connue sous le nom de pairage des pièces, ou sérialisation. Le numéro de série d'un composant (comme un écran) est numériquement associé au numéro de série de l'iPhone lui-même. Même si vous remplacez un composant Apple authentique par un autre, la réparation ne fonctionnera pas entièrement car l'appariement ne correspondra pas. Avec l'iPhone 13, par exemple, un remplacement d'écran entraînerait l'arrêt du fonctionnement de Face ID.

Modem et carte-mère

Enfin, la carte logique de l'iPhone 15 Pro Max est similaire à celle de l'iPhone 15 Pro. En plus de la puce A17 Pro, le nouveau téléphone équipé du modem Snapdragon X70 de Qualcomm, qui permettrait des vitesses 5G plus rapides.



Dans l'ensemble, iFixit a attribué à l'iPhone 15 Pro Max une note de réparabilité faible de 4/10, en partie à cause de l'exigence d'Apple en matière de sérialisation des pièces qui, selon elle, nuit aux ateliers de réparation indépendants. Il faut impérativement avoir l'iPhone entre les mains pour commander les bonnes pièces auprès d'Apple.



Voici la vidéo :