L'iPhone 15 Pro Max est fragile, il se brise facilement !

Après le test de chute vendredi, jour de la sortie, l'iPhone 15 Pro Max a déjà été torturé par plusieurs YouTubers afin de tester sa résistance. Malgré un nouveau châssis en titane, le plus grand et le plus cher des iPhone craque plutôt facilement, spécialement la vitre arrière. En revanche, il ne semble pas plier comme l'iPhone 6 en son temps...

Le verre arrière se brise comme un rien

Dans une récente vidéo de test de durabilité, le verre arrière de l'iPhone 15 Pro Max s'est étonnamment brisé en quelques secondes, ce qui soulève des inquiétudes quant à la durabilité du nouveau châssis en titane de grade 5 d'Apple.

La vidéo, réalisée par JerryRigEverything, soumet le nouvel iPhone à des rayures, de la chaleur et du papier de verre. Elle révèle que le châssis en titane se raye lorsqu'il est exposé à un couteau, mais que le verre mat du dos résiste mieux. La protection de l'écran et de l'appareil photo au dos de l'iPhone 15 Pro Max ont bien résisté aux tests de rayures, même avec un cutter. Toutefois, une bonne pression exercée sur l'appareil pour évaluer son intégrité structurelle a brisé le dos en verre incroyablement vite, bien que le téléphone soit toujours fonctionnel. L'une des raisons de ce résultat inattendu est que la haute résistance à la traction du titane pourrait affaiblir le dos en verre en lui appliquant plus de contrainte.

Il est temps de voir si la nouvelle structure hybride composée d'aluminium greffé de titane compromet l'intégrité structurelle de l'iPhone 15 Pro Max.

[...]

Je ne l'avais pas vu venir. Cela fait maintenant 11 ans que vous me regardez tester la durabilité des smartphones, et la plupart des téléphones ne se cassent pas. Les iPhones en particulier ne se cassent pas, jamais. Et le déclic [de l'iPhone 15 Pro Max] a été anormalement rapide.

Un autre exemple de fragilité

Même son de cloche du côté de Rjey, qui démontre qu'à la force des doigts, le 15 Pro Max craque littéralement (écoutez avec du son), brisant la vitre arrière à la manière d'une chips. C'est plutôt inquiétant, car il n'est pas rare de s'assoir sur son téléphone de temps à autre.

Durability concerns, easily scratches and extreme overheating,



The iPhone 15 Pro is a fantastic phone but titanium ain’t it, imo. pic.twitter.com/fNt3e8nvUR — Rjey (@RjeyTech) September 23, 2023



C'est peut-être pour cela qu'Apple a rendu le remplacement du verre du dos plus économique pour l'iPhone 15 Pro. En attendant un nouveau revêtement arrière sur l'iPhone 16 Pro Max, nous vous conseillons d'ajouter une coque à votre iPhone 15 Pro Max.

