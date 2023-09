iPhone 15 Pro : le premier test de chute sur YouTube est un échec

Comme chaque année, on retrouve à la sortie des nouveaux iPhone des vidéos de test de chute afin de vérifier si les derniers modèles commercialisés sont résistants en cas d'accident du quotidien. On ne va pas se le cacher, l'iPhone n'a jamais été un "grand champion" à ce genre de test. Toutefois, est-ce mieux avec les iPhone 15 Pro et Pro Max et leur design en titane ? Le YouTuber Sam Kohi d'AppleTrack a fait l'expérimentation.

Résistant ou non ?

À peine quelques heures après la sortie du tant attendu iPhone 15 Pro, les premières expériences de résistance ont déjà fait leur apparition en ligne. C'est Sam Kohl, d'AppleTrack, qui a lancé le bal en diffusant sur YouTube les premiers tests de chute de ce nouvel appareil, et les résultats sont surprenant. Le nouvel iPhone 15 Pro arbore fièrement des bords en titane arrondis, un changement esthétique marquant par rapport à son prédécesseur. Cependant, ce choix de design pourrait avoir des conséquences sur la robustesse globale de l'appareil.



Contrairement à l'iPhone 14 Pro et sa structure en acier inoxydable, connu pour sa capacité à dissiper une grande partie de l'énergie de l'impact, le 15 Pro voit, avec ses bords en titane, les impacts se propager. Ce phénomène cause des dommages plus conséquents sur le verre de l'appareil. L'acier inoxydable, bien qu'il soit plus sujet aux rayures, offre une capacité d'absorption des chocs, tandis que le titane transmet davantage les impacts à d'autres parties du téléphone.

Un verre qui cède sous la pression

Lors des tests de Sam Kohl, le verre de l'iPhone 15 Pro a commencé à se fissurer plus rapidement que celui de l'iPhone 14 Pro. En fin de compte, l'écran de l'iPhone 15 Pro a non seulement montré des signes de dysfonctionnements, mais sa caméra arrière s'est également détachée.

Un point positif : la résistance du Ceramic Shield

Il faut toutefois relever un point positif. Grâce au verre Ceramic Shield, l'écran de l'iPhone 15 Pro a mis un temps relativement long avant de montrer des signes de brisure. Bien que l'appareil semble moins robuste que l'iPhone 14 Pro lors des chutes, il a tout de même démontré une certaine résistance.



Rappelons quand même que ces tests de chute, bien qu'intéressants, manquent souvent de rigueur scientifique. Pour évaluer correctement la performance et la robustesse d'un iPhone, plusieurs essais sous différents angles et différentes conditions sont nécessaires.



Nous vous recommandons bien évidemment d'utiliser une coque pour votre iPhone 15, que ce soit un modèle Pro ou non.

Vous trouvez déjà une multitude de coques disponibles sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et même chez Rakuten. Bien sûr, au moment de l'achat, l'esthétique est importante, mais vérifier aussi les engagements pris par l'accessoiriste sur la protection de l'appareil. Ce n'est pas la beauté de la coque qui protègera votre iPhone lors d'une chute de 2 mètres sur du goudron !

