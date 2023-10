Un test de chute entre l'iPhone 15 Pro Max, le Pixel Fold, le Galaxy Z Fold 5...

À chaque sortie d'un nouvel iPhone, les vidéos qui testent la solidité de celui-ci sont nombreuses sur internet. Toutefois, ce qui se fait plus rare, ce sont les vidéos comparatives avec plusieurs smartphones haut de gamme. Si les YouTubers n'ont pas forcément envie de dépenser 5000 euros pour s'acheter les derniers modèles d'Apple, Samsung ou encore Google, le fournisseur d'assurance Allstate Protection Plans lui n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent pour son test !

Lequel est le plus résistant ?

Dans une société où les smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes, leur robustesse face aux chutes accidentelles est une préoccupation majeure. Récemment, Allstate Protection Plans, une entreprise réputée pour ses assurances d'appareils, a organisé un test de chute mettant en scène quelques-uns des smartphones haut de gamme du moment. La vidéo de ce test offre un aperçu des performances des appareils face à des situations réalistes d’accidents.



Dans cette vidéo, on retrouve :

L'iPhone 15 Pro Max

Le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Fold 5

Le Google Pixel Fold

Soit un total de 5257€ de smartphones, un sacré coût pour une simple vidéo visant à tester la solidité des derniers modèles !

La méthodologie employée est assez directe, mais efficace. Les appareils sont d'abord immergés dans l'eau pendant 30 minutes, suivis d'un test de chute sur un trottoir depuis une hauteur de six pieds. Un dispositif assure que chaque smartphone chute sous le même angle et à la même hauteur, garantissant ainsi la consistance des résultats.



Les observations sont assez révélatrices. Tous les smartphones ont bien résisté à l'immersion dans l'eau. Cependant, le test de chute raconte une histoire différente. L'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra ont subi des dommages dès la première chute. En revanche, le Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold ont tenu bon jusqu'à la deuxième chute avant de montrer des signes de dommages. Dans un test distinct, bien que l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra aient été endommagés dès le début, l'iPhone a continué de fonctionner malgré des dommages sur les caméras.



Malgré l'utilisation par Apple de verre renforcé et de matériau "Ceramic Shield", les progrès en matière de résistance aux chutes semblent minimes. Allstate a souligné que les résultats des tests de chute peuvent varier selon de nombreux paramètres, et que ces tests ne reproduisent pas parfaitement les conditions du monde réel.



Depuis des années, Allstate conduit ces tests sur chaque nouvelle génération d'iPhone, et a constaté que les améliorations en matière de résistance aux chutes étaient marginales, malgré les innovations d'Apple dans la composition du verre.