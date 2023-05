Google Pixel Fold : une offre de reprise d'iPhone généreuse pour attirer les clients Apple

Dans sa dernière conférence Google I/O, la firme de Mountain View a dévoilé au monde entier son premier smartphone pliable : le Pixel Fold, un nouveau modèle innovant et qui veut absolument faire mal aux Galaxy Fold de Samsung. Pour cela, Google a trouvé l'astuce : convaincre les utilisateurs Apple de migrer de leur iPhone vers le Pixel Fold et pour cela... Google est vraiment prêt à tout !

Un Pixel Fold en échange de votre iPhone, êtes-vous prêt à le faire ?

Chaque année, une multitude d'études l'affirment : les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch sont parmi les plus fidèles sur le marché. En général, quand un nouveau client entre dans l'écosystème Apple, c'est rare qu'il en sorte quelques années plus tard. Toutefois, Google préfère ne pas regarder ce type d'étude et engager sa propre stratégie pour détourner un maximum d'utilisateurs Apple qui seraient intéressés par les smartphones pliables, mais qui n'en ont toujours pas à cause d'Apple qui n'a pas lancé d'iPhone Fold.



Officiellement, le Google Pixel Fold sera vendu à 1899€ en France, une somme qui fait froid dans le dos pour un smartphone. Néanmoins, Google est prêt à faire un geste si vous possédez un iPhone. Sur son site web, l'entreprise fait déjà la promotion de valeurs de reprise exceptionnelles pour les iPhone, affirmant que ces valeurs sont supérieures à la fois aux offres d'Apple et à celles fournies par des services de reprise tiers. Par exemple, aux États-Unis, Google propose une offre de 900 dollars en échange d'un iPhone 14 Pro doté d'un stockage de 128 Go. Cela représente une économie de 100 dollars par rapport au prix d'un iPhone 14 Pro d'Apple flambant neuf.

Même pour une ancienne génération d'iPhone, la valeur de reprise est très élevée, on compte 850 dollars pour l'iPhone 13 Pro en stockage minimum. À noter quand même qu'il s'agit d'une somme qui va se déduire du prix du Pixel Fold au moment de la commande et non d'un virement sur votre compte bancaire.



Au-delà de ces valeurs de reprises qui sont complètement hallucinantes, on retrouve aussi la promesse d'une Pixel Watch offerte pour tout achat du Pixel Fold. Comme ça, l'utilisateur Apple pourra remplacer son iPhone et son Apple Watch, ce qui lui permettra d'entrer dans l'écosystème de Google par la grande porte.

Des offres de reprises spécifiques au Pixel Fold

Cela fait un bon bout de temps que Google propose des offres de reprises intéressantes aux utilisateurs Apple qui souhaitent migrer vers un smartphone Pixel. Cependant, jamais l'entreprise n'avait été aussi loin. Comme vous l'avez vu plus haut, Google est prêt à aller jusqu'à donner un crédit de 850 dollars sur l'achat d'un Pixel Fold si vous faites reprendre votre iPhone 13 Pro, toutefois, ce n'est pas le cas avec un Pixel 7 Pro où Google reprendra ce même iPhone pour la somme de 300 dollars !



Vous l'aurez compris, Google mise essentiellement sur le Pixel Fold qui sortira le mois prochain, le géant californien sait qu'il y a une possibilité d'attirer une masse de clients Apple qui sont intéressés par les smartphones pliables et qui veulent enfin avoir accès à une expérience de ce type au quotidien.