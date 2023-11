Apple offre un an de plus d'appel d'urgence par satellite aux clients de l'iPhone 14

Il y a un an aujourd'hui, les appels d'urgence (SOS) par satellite, étaient disponible sur tous les modèles iPhone 14 aux États-Unis et au Canada, puis quelques semaines plus tard en France. Désormais également disponible sur la gamme iPhone 15, cette technologie novatrice - qui permet aux utilisateurs d'envoyer des SMS aux services d'urgence lorsqu'ils se trouvent en dehors de toute couverture cellulaire ou Wi-Fi - a déjà eu un impact significatif, contribuant à sauver de nombreuses vies. Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongeait d'un an l'accès gratuit à "Emergency SOS via satellite" pour les utilisateurs actuels de l'iPhone 14.

Des vies sauvées grâce à l'iPhone

Comme vu à plusieurs reprises sur notre blog, la fonctionnalité d'appel d'urgence par satellite a contribué à sauver des vies dans le monde entier. Qu'il s'agisse d'un homme secouru après que sa voiture a dégringolé d'une falaise de 200 mètres à Los Angeles, de randonneurs perdus retrouvés dans les Apennins en Italie ou de d'une famille coincée dans un feu de forêt, à chaque fois l'iPhone 14 est d'un grand secours. Et désormais sur les iPhone 15.

Kaiann Drance, vice-présidente d'Apple chargée du marketing mondial des produits iPhone, a ajouté :

Nous sommes ravis que les utilisateurs de l'iPhone 14 et de l'iPhone 15 puissent profiter de ce service révolutionnaire gratuitement pendant deux années supplémentaires.

S'appuyant sur cette infrastructure satellitaire, Apple a récemment introduit l'assistance routière par satellite (aux USA) pour mettre les utilisateurs en contact avec l'AAA en cas de problème de voiture en dehors de toute couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Apple rappelle d'autres fonctions de sécurité de l'iPhone :

Les utilisateurs peuvent ouvrir l'application Localiser et partager leur position par satellite pour rassurer leurs amis et leur famille sur l'endroit où ils se trouvent lorsqu'ils voyagent en dehors du réseau.

L'application "Crash Detection" peut détecter un accident de voiture grave et appeler automatiquement les services d'urgence si l'utilisateur est inconscient ou incapable d'atteindre son iPhone.

Check In permet aux utilisateurs d'informer automatiquement leurs amis et leur famille lorsqu'ils sont arrivés à destination en toute sécurité.

Les utilisateurs peuvent configurer leur identifiant médical dans l'application Santé afin d'aider les premiers intervenants à accéder aux informations médicales essentielles à partir de l'écran de verrouillage, sans avoir besoin d'un code d'accès.

Qui a déjà utilisé les appels d'urgence parmi vous ?