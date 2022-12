Les skieurs déclenchent accidentellement la fonction Crash Detection de l'iPhone 14

Peu après le lancement de l'iPhone 14 en septembre dernier, il a été constaté que la nouvelle fonctionnalité de détection des accidents, Crash Detection, se déclenchait à tord dans les montagnes russes. Maintenant, avec l'arrivée des sports d'hiver dans les régions concernées, les skieurs peuvent également causer des faux positifs.

La détection d'accidents fait du zèle

Pour rappel, la détection d'accident est une nouvelle fonction de sécurité précieuse qui accompagne tout la gamme d'iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch Ultra, Series 8 et SE 2. Bien qu'Apple utilise de nouveaux composants matériels améliorés (gyroscope et accéléromètre notamment), un algorithme avancé et plus d'un million d'heures de données d'accident, les faux positifs sont toujours possibles.

Apple a même publié une mise à jour iOS 16.1.2 qui devrait aider à éviter la détection des crashs accidentels. Cependant, la plupart des utilisateurs n'ont pas encore installé cette mise à jour.



Comme l'a rapporté KSL, des personnes de Park City, dans l'Utah, ont déclenché sans le savoir la détection de collision pendant qu'ils faisaient du ski ou du snowboard.



Suzie Butterfield, superviseur du Summit County Dispatch Center, a déclaré qu'elle recevait "trois à cinq appels d'urgence par jour provenant de la technologie Apple". Elle a déclaré qu'aucun des appels qu'elle a pris n'a été activé volontairement". Elle ajoute que les propriétaires de l'iPhone ou de l'Apple Watch n'ont généralement "aucune idée qu'ils nous ont appelés".



Cependant, Suzie considère la détection de crash d'Apple - même avec les faux positifs - comme un outil utile et recommande aux utilisateurs de le laisser activé.

Nous ne voulons pas que vous désactiviez cette fonctionnalité. Nous préférons que vous soyez en sécurité. Cela ne nous dérange pas de prendre cet appel, car si quelque chose s'est vraiment produit, nous voulons pouvoir vous joindre.

C'est loin d'être un cas isolé, puis Reddit regorge de rapports sur le déclenchement accidentel de Crash Detection.



Conclusion, si vous partez au ski avec un nouvel iPhone 14, pensez à le mettre à jour !