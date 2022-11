iOS 16.1.2 est disponible pour tous les utilisateurs

Une nouvelle mise à jour débarque aujourd'hui sur nos iPhone, Apple propose la version iOS 16.1.2 qui apporte plusieurs améliorations et correctifs. On vous explique tout ce qui change et comment installer la mise à jour sur votre iPhone, dès maintenant !

iOS 16.1.2 est disponible

Vous avez le feu vert depuis quelques minutes pour télécharger la mise à jour iOS 16.1.2, Apple propose avec cette version plusieurs correctifs et améliorations, mais pas de nouveautés majeures comme on a pu le constater avec iOS 16.1 qui a apporté les Live Activities, la photothèque partagée iCloud ou encore la compatibilité Matter.



Voici ce qu'annonce Apple dans les détails de la mise à jour :

Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et les améliorations suivantes pour votre iPhone : - Meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil

- Optimisations de la détection des accidents sur les modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro Pour plus d'informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez consulter ce site Web :

https://support.apple.com/fr-fr/HT201222

Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application Réglages Allez dans Général Appuyez sur Mise à jour logicielle Acceptez les conditions générales puis lancez le téléchargement et pour conclure l'installation

Les modèles d'iPhone 14 pourraient bénéficier de modifications conséquentes sur la détection des accidents afin d'éviter qu'ils composent automatiquement le 112 lorsque les utilisateurs se trouvent sur des montagnes russes et autres manèges à grande sensation. Il y a eu plusieurs remontées de ce type depuis la sortie des iPhone 14, des services d'urgence à proximité de parcs d'attractions ont été submergés d'appels alors que les utilisateurs étaient juste en train de s'amuser sur des montagnes russes.