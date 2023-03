Les utilisateurs se plaignent de la batterie sous iOS 16.4

À peine quelques jours après la mise à jour importante pour les iPhone compatibles,

des utilisateurs affirment qu'un bug du système ruine l'autonomie de la batterie.



Les plaintes se sont multipliées sur les réseaux sociaux, les clients expliquant que leur iPhone ne tient plus la charge, juste après avoir installé iOS 16.4.

Un problème avec iOS 16.4 ?

Les messages se suivent et se ressemblent, avec des problèmes de batterie mais aussi de chaleur inhabituelle. Pire, certains appareils ne veulent plus se recharger, le système d'exploitation bloquant la fonctionnalité tant que la température de l'iPhone n'est pas redescendue à un niveau acceptable.

Is anyone else having over heating issues with their #iPhone after the latest updates? Battery won't hold a charge and now it says charging will resume charging when it cools down. 🤦🏿‍♂️. Basura all basura — 😷 AyoD🇬🇾 (@AyoDMak) March 27, 2023

Outre la détérioration de la batterie, une utilisatrice a affirmé que son appareil avait complètement ralenti depuis la mise à jour 16.4 :

Pretty sure the latest ios update slowed down my iphone. It also made my phone die at 20% battery more often.

It’s a 6s so like, relatively old (I’m pretty sure my high school nokia had a longer effective life…) — eni codes 🔮 (@enistoja) March 27, 2023

Un autre client a même évoqué des problèmes avec Siri qui n'arrive plus à se connecter.

Battery draining fast after iOS 16.4 update. Siri has a connection problem and commands are not working. An update is expected as soon as possible to resolve this issue. — Hüseyin (@hsyntk44) March 28, 2023

Suite à de récentes plaintes concernant l'autonomie de la batterie, le service d'assistance d'Apple a invité certains utilisateurs concernés à participer à des discussions privées sur Twitter.



À l'un d'entre eux, ils ont répondu : "Nous serions heureux de vous aider à résoudre ce problème. Les appels sont-ils coupés dans plusieurs endroits, par exemple à la maison, au travail, etc. Cela peut aider à déterminer la meilleure voie à suivre. Faites-le nous savoir par DM, s'il vous plaît".

We’d be happy to help out with exploring that issue with you. Are you experiencing the dropped calls in multiple areas, such as at home/work/etc? This can help to determine the best path forward. Let us know via DM, please. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) March 30, 2023

En bref, la nouvelle version semble avoir impacté par mal de monde, bien qu'à la rédaction nous n'ayons pas de souci particulier. Mieux, notre iPhone 13 mini tient par exemple plus longtemps qu'avec la mise à jour précédente.

Les nouveautés d'iOS 16.4

Pour mémoire, iOS 16.4 apporte :

21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont maintenant disponibles dans le clavier emoji.

Les notifications pour les applications web ont été ajoutées à l'écran d'accueil.

L'isolation vocale pour les appels mobiles donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous.

L'album "Doublons" dans Photos étend la prise en charge de la détection des photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud.

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l'application Météo.

Paramètre d'accessibilité permettant de réduire automatiquement la luminosité des vidéos lorsque des éclairs ou des effets stroboscopiques sont détectés.

Optimisation de la détection des collisions sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Visual Look Up est désormais disponible en Afrique du Sud

Correction d'un problème où les demandes d'achat des enfants peuvent ne pas s'afficher sur l'appareil du parent.

Résout un problème où les thermostats compatibles avec Matter peuvent ne plus répondre lorsqu'ils sont couplés à Apple Home.

Avez-vous constaté une baisse de l'autonomie de votre côté ?