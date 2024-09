iPhone 16 : une batterie plus facile à remplacer grâce à l'Europe

Avec l'iPhone 16, Apple n'a pas seulement amélioré les performances et la dissipation thermique. Le géant de Cupertino a aussi revu le design interne de ses smartphones pour rendre le remplacement de la batterie plus aisé. Une décision qui n'est pas anodine, puisqu'elle permet à Apple de se mettre en conformité avec la nouvelle législation européenne qui entrera en vigueur dès 2025.

Un nouveau design interne pensé pour la réparabilité

Comme le confirme Apple dans son communiqué de presse, "le design interne de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus a été repensé pour permettre une batterie encore plus grande et une meilleure dissipation de la chaleur, tout en facilitant l'entretien de la batterie." Une petite révolution quand on connaît la réputation d'Apple en matière de réparabilité.

Jusqu'à présent, remplacer la batterie d'un iPhone relevait souvent du parcours du combattant, entre l'adhésif tenace utilisé par Apple et la nécessité d'avoir des outils spécifiques. Mais cela pourrait changer avec l'iPhone 16. Selon un rapport de The Information paru plus tôt cette année, Apple prévoirait d'utiliser un nouveau type d'adhésif plus facile à retirer, peut-être grâce à une technologie de "débondage" par induction électrique.

Se mettre en règle avec Bruxelles

Mais au-delà de l'aspect pratique pour les utilisateurs, ce changement de philosophie répond surtout à une obligation légale. En effet, l'Union Européenne a adopté une loi qui imposera aux fabricants de smartphones de s'assurer que les batteries puissent être remplacées facilement par les utilisateurs avec des outils accessibles, et ce dès juin 2025.

Il existe certes quelques exemptions, notamment pour les appareils avec une résistance à l'eau IP67 qui conservent 83% de capacité de batterie après 500 charges complètes et 80% après 1000 charges. Les iPhone 15 remplissent déjà ces critères pour 1000 cycles, et il est probable que ce soit aussi le cas des iPhone 16. Mais même dans ce cas, Apple devra se plier à certaines exigences, comme l'utilisation de fixations amovibles ou réutilisables. Cependant, il n'est pas dit que les utilisateurs pourront remplacer leur batterie chez eux avec n'importe quel outil. Tout cela reste encore à vérifier.

Avec ce nouveau design interne facilitant le remplacement de la batterie, Apple semble donc avoir pris les devants pour se conformer à la réglementation européenne à venir. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, même si tous les modèles ne seront peut-être pas logés à la même enseigne : le communiqué de presse de l'iPhone 16 Pro ne mentionne pas ces changements liés à la batterie. Il faudra attendre les premiers démontages par iFixit pour en avoir le cœur net. En attendant, les iPhone 16 seront disponibles en précommande dès ce vendredi 13 septembre, pour une sortie prévue le 20 septembre.