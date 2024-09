Apple dévoile les iPhone 16 / iPhone 16 Pro : nouveautés, tailles, prix et date de sortie

Après plus d'un an de rumeurs incessantes, voici enfin la présentation officielle de la gamme iPhone 16. Apple a présenté ce soir quatre nouveaux modèles d'iPhone avec de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités. Vous avez raté l'annonce diffusée en direct sur iSoft ? Ne vous inquiétez pas, on vous résume tout ce qu'il y a à savoir sur les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Les nouveautés des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Face à une concurrence qui avance vite avec des technologies et des fonctionnalités toujours plus innovantes, Apple n'avait pas d'autres choix que de frapper un gros coup avec l'annonce des iPhone 16. Apple a dévoilé ce soir quatre nouveaux modèles d'iPhone qui seront en précommande et commercialisé en France dès ce mois-ci. La bonne nouvelle avec cette annonce, c'est que vous n'allez pas être déçu, les iPhone 16 apportent plusieurs nouveautés donc certaines qui étaient attendues par les clients Apple.



Et si on se faisait un résumé complet de ce qui a été annoncé pour les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max ?

La puce A18 Pro

Commençons tout de suite avec la puce A18 Pro, comme à chaque nouvelle génération d'iPhone, Apple essaie de maintenir sa position de "smartphone le plus rapide", pour cela, il faut inclure dans les nouveaux iPhone une puce ultra-performante et de dernière génération. Bonne nouvelle, c'est pile ce qu'a fait Apple ce soir.



Comme on pouvait s'en douter, la puce A18 Pro qui sera présente dans les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max est un monstre de puissance et les arguments de la part d'Apple n'ont pas manqué pendant la présentation.

Selon Apple, la puce A18 Pro a été spécifiquement conçue pour offrir des performances inégalées tout en étant économe en énergie. Gravée en 3 nanomètres, elle intègre un Neural Engine à 16 cœurs, optimisé pour l'intelligence artificielle (IA) et capable de traiter des tâches encore plus complexes avec 17 % de bande passante supplémentaire par rapport à l’A17 Pro. Ce nouvel accélérateur ML dédié permet de gérer des fonctionnalités IA avancées, comme Apple Intelligence, qui sont au cœur de l'expérience utilisateur des nouveaux iPhone.

Le GPU, avec ses 6 cœurs, est 15 % plus rapide que celui de l’A17 Pro, et Apple a également doublé la vitesse de ray-tracing, une avancée spectaculaire pour les jeux graphiquement exigeants. Désormais, des titres AAA comme Resident Evil 7, Assassin’s Creed Mirage ou encore Honor of Kings World tournent sans compromis sur l'iPhone 16 Pro, transformant ce smartphone en véritable console de jeu portable.

Au-delà la puissance brute, Apple a mis l’accent sur l'efficacité énergétique. La puce A18 Pro est 20 % plus économe que son prédécesseur, ce qui contribue non seulement à améliorer l’autonomie des iPhone 16 Pro, mais aussi à maintenir des performances élevées sans surchauffer, grâce à un nouveau système de gestion thermique optimisé par un châssis en aluminium recouvert de graphite.

Design

Cette année encore, pas de gros changements en ce qui concerne le design de l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, Apple semble ne pas avoir envie de changer le design gagnant de ses iPhone haut de gamme, ce qui signifie que les nouveaux iPhone vont ressembler quasiment trait pour trait aux iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi qu'aux précédents.



Apple conserve l'écran avec la Dynamic Island ainsi que l'arrière et les contours à l'identique. Cependant, Apple a tout de même introduit quelques ajustements subtils pour améliorer l'expérience utilisateur tout en conservant ce design iconique. Le choix du titane pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max reste au cœur de leur conception, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa légèreté, offrant un côté premium qui plaît toujours autant aux utilisateurs. Pour cette génération, Apple propose une nouvelle couleur exclusive baptisée "Titane du désert", un doré élégant qui vient compléter les autres teintes classiques telles que le noir, le blanc et le titane naturel.

Enfin, même si le design général reste inchangé, les améliorations internes comme la gestion thermique via un châssis en aluminium 100 % recyclé, recouvert de graphite pour une meilleure dissipation de la chaleur, montrent que l’esthétique et les performances vont de pair.

Un plus grand écran

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max profitent cette année de légères augmentations dans la taille de leurs écrans, une évolution notable pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience visuelle encore plus immersive. L’iPhone 16 Pro est désormais équipé d’un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max s'étend sur 6,7 pouces, conservant ainsi une taille appréciée pour le modèle Max tout en maximisant l’espace d'affichage du modèle Pro.



Cette augmentation subtile de la taille de l'écran permet non seulement de bénéficier d’un confort visuel accru, mais aussi d’une meilleure gestion des applications multitâches et des fonctionnalités immersives, notamment pour le jeu, la photographie et la vidéo. Couplée à la technologie OLED de pointe, cette hausse garantit une luminosité maximale de 2000 nits pour une expérience éclatante même en plein soleil, tandis que l'écran peut descendre à 1 nit dans l'obscurité totale, offrant ainsi une flexibilité d'affichage inégalée.

Avec cette légère augmentation, Apple continue d’optimiser l’expérience utilisateur sans compromettre la portabilité, s’assurant que les nouveaux iPhone 16 Pro et Pro Max répondent aux besoins de performance, de confort et d’élégance.

Coloris

Comme vous pouvez le constater, les couleurs évoluent sur les iPhone 16 Pro avec quelques teintes familières et une petite nouveauté pour cette génération :

Noir classique

Blanc élégant

Titane naturel

Titane du désert (nouvelle couleur dorée introduite cette année)

Cette nouvelle teinte "Titane du désert" apporte une touche de sophistication supplémentaire à la gamme, ajoutant une option raffinée pour ceux qui recherchent un design distinctif tout en maintenant les standards élevés de qualité et de finition qu'Apple propose avec ses iPhone haut de gamme.

Le bouton Camera Control

Les rumeurs l'avaient annoncé, et c'est désormais officiel : les nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max intègrent un bouton "Camera Control", en plus du bouton "Action" introduit l'année dernière. Ce nouveau bouton révolutionne l'accès à l'application "Appareil photo" en offrant une redirection rapide et intuitive.

Le bouton "Camera Control" permet de réaliser plusieurs actions en fonction de la durée de pression. Par exemple, une simple pression vous permet de prendre une photo instantanément, tandis qu'une pression prolongée active l'enregistrement vidéo. Mais ce n'est pas tout, ce bouton est aussi directement intégré à Apple Intelligence, l'intelligence artificielle avancée d'Apple. En pointant l'appareil photo vers un objet, un lieu ou un animal, l'IA peut fournir des informations pertinentes : obtenir les horaires d'un restaurant, identifier une race de chien, ou ajouter un événement à votre calendrier en toute simplicité.

Le bouton "Camera Control" fonctionne également avec des applications tierces comme Instagram, X, ou encore Snapchat, offrant ainsi une nouvelle manière d'interagir avec vos réseaux sociaux préférés tout en exploitant la puissance de l'appareil photo des iPhone 16 Pro.

Un appareil photo amélioré

Comme à chaque nouvelle génération d'iPhone, Apple améliore l'appareil photo afin de vous permettre de prendre des photos avec une meilleure qualité. L'objectif cette année a été le même que les années précédentes : des photos avec plus de détails, des photos qui sont plus naturelles et lumineuses dans les environnements sombre ainsi qu'une meilleure gestion des contrastes et des couleurs pour offrir des images encore plus fidèles à la réalité.



Cette année encore, Apple a fait évoluer l'appareil photo des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max avec pour objectif d'offrir des images toujours plus exceptionnelles. L'innovation majeure repose sur le nouveau capteur grand-angle de 48 mégapixels, baptisé "Fusion Camera", qui améliore la stabilisation pour capturer des sujets en mouvement avec une netteté impressionnante. Ce capteur capture davantage de détails, particulièrement dans les environnements à faible luminosité, où il laisse entrer 2,6 fois plus de lumière que les générations précédentes, permettant de produire des photos plus naturelles et lumineuses dans les zones sombres.



Apple a également optimisé la gestion des couleurs et des contrastes grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, offrant ainsi des images aux couleurs plus fidèles à la réalité et un meilleur rendu des détails dans les hautes lumières comme dans les ombres. L’ajout d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels auparavant) améliore les photos en mode macro et les scènes panoramiques, tandis que le zoom 5x, désormais disponible sur le modèle Pro et non plus réservé uniquement au Pro Max, permet d’obtenir des prises de vue plus variées sans perte de qualité.



Le traitement en temps réel des styles photographiques permet également d’ajuster les couleurs et les tons après la prise de vue, offrant une flexibilité créative sans précédent, le tout directement depuis l’application photo. Avec ces avancées, les iPhone 16 Pro continuent de repousser les limites de la photographie mobile, offrant des résultats qui rivalisent avec des appareils photo professionnels.

Vidéo et audio, le match parfait

Sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Apple a ajouté de grosses nouveautés pour les vidéos et l'audio. L'entreprise a annoncé des innovations majeures pour la capture vidéo et audio sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. L'une des principales nouveautés est la capacité d'enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde, une prouesse rendue possible grâce à la puissance de la puce A18 Pro. Cette fonctionnalité offre une fluidité impressionnante, idéale pour les scènes d'action ou les mouvements rapides. En plus de cela, Apple permet désormais l’enregistrement en ProRes 4K120 sur un volume externe, offrant une flexibilité supplémentaire pour les professionnels de la vidéo.

L'optimisation du contrôle post-production fait également partie des annonces marquantes. Les utilisateurs peuvent ajuster la vitesse des vidéos après coup, avec une plage allant de 120 à 24 images par seconde, permettant une maîtrise totale du ralentissement ou de l’accélération des séquences, directement depuis l'iPhone.

Côté audio, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée Audio Mix, qui utilise l'intelligence artificielle pour séparer les dialogues du bruit ambiant. Cette technologie permet de mieux isoler les voix, parfait pour enregistrer des vidéos dans des environnements bruyants. Trois niveaux d'isolation sont proposés, ce qui offre une grande flexibilité en fonction des besoins de chaque enregistrement.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max sont également dotés de quatre micros de qualité studio, répartis autour de l’appareil, qui permettent d'enregistrer de l'audio spatial, améliorant ainsi la qualité sonore des vidéos. Ces micros garantissent un son plus immersif et permettent de capturer une ambiance sonore riche, même dans des conditions complexes.

Enfin, Apple a révélé que l’artiste The Weeknd a filmé son dernier clip vidéo entièrement avec un iPhone 16 Pro, en utilisant cette nouvelle fonctionnalité 4K à 120 fps, ce qui montre la capacité des nouveaux iPhones à devenir des outils de création professionnels dans le domaine de la vidéo et de l’audio.

WiFi 7

Bonne nouvelle, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront la compatibilité avec le WiFi 7, ce qui signifie que si vous avez un routeur avec cette norme WiFi à votre domicile (comme la Freebox Ultra de Free), vous pourrez profiter de débits descendants et montants plus importants avec votre nouvel iPhone. À la rédaction, on a pu faire des tests de débits en WiFi 7 avec les derniers Galaxy S de Samsung et les résultats sont bluffants, on a atteint un débit descendant jusqu'à 4 Gbit/s.



Les performances devraient être identiques avec les iPhone 16 Pro et Pro Max annoncés ce soir, compter sur nous pour faire des tests de débit sur notre Freebox Ultra à la rédaction !

Une meilleure autonomie

Lors de la présentation, Apple a promis une meilleure autonomie avec des batteries plus performantes, ce qui devrait grandement améliorer l’expérience utilisateur au quotidien. Bien qu’Apple n’ait pas précisé les chiffres exacts de gain par rapport à la génération précédente, l’entreprise a assuré que ces nouveaux iPhone offriront la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone.

Cette amélioration est rendue possible non seulement par l’augmentation de la capacité des batteries, mais aussi grâce à l'efficacité énergétique de la puce A18 Pro, qui est 20 % plus économe en énergie que son prédécesseur, l’A17 Pro. Cela signifie que les utilisateurs pourront profiter de leurs iPhone 16 Pro et Pro Max plus longtemps pour des tâches intensives comme le jeu, la capture vidéo 4K120, ou même des sessions prolongées de réalité augmentée.

Que ce soit pour le streaming, la navigation, ou les appels en visioconférence, les nouveaux iPhone devraient permettre une journée complète d’utilisation sans avoir à se soucier de la recharge, même avec des applications gourmandes en ressources. Ces améliorations font des iPhone 16 Pro et Pro Max des compagnons encore plus fiables pour les utilisateurs recherchant à la fois puissance et endurance.



Apple annonce + 4 heures en lecture vidéo, + 2 heures en streaming vidéo et + 10 heures en audio par rapport à l'an dernier.

Dimensions et poids

iPhone 16 Pro Max :

Hauteur : 163 mm (contre 159,9 mm pour le 15 Pro Max)

Largeur : 77,6 mm (contre 76,7 mm pour le 15 Pro Max)

Épaisseur : 8,25 mm (contre 8,25 mm pour le 15 Pro Max)

Poids : 227 g (contre 221 g pour le 15 Pro Max)

iPhone 16 Pro :

Hauteur : 149,6 mm (contre 146,6 mm pour le 15 Pro)

Largeur : 71,5 mm (contre 70,6 mm pour le 15 Pro)

Épaisseur : 8,25 mm (contre 8,25 mm pour le 15 Pro)

Poids : 199 g (contre 187 g pour le 15 Pro)

Prix et date de sortie iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Le prix de l'iPhone 16 Pro reste de 1 229€ pour une quantité de stockage de 128 Go. En ce qui concerne l'iPhone 16 Pro Max, nous sommes sur du 1 479 € avec 256 Go minimum de stockage.



Précommandes dès vendredi et sortie officielle le 20 septembre. Pour commander l'iPhone 16, vous pouvez aller chez :

Les principales nouveautés des iPhone 16 / 16 Plus

On passe aux modèles "standards" avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Même si ce sont les modèles qui se vendent le moins (parce que les consommateurs préfèrent en général les modèles Pro), Apple n'a pas été "radin" sur les nouveautés et caractéristiques des deux nouveaux iPhone.



Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Design

À propos du design, pas de grand changement pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus cette année. Apple a choisi de rester fidèle à la conception éprouvée de ses modèles précédents, avec un corps en aluminium toujours aussi élégant et durable. L'un des rares ajustements visibles concerne l'arrière des appareils, où les capteurs photo sont désormais alignés horizontalement, ce qui offre une apparence plus harmonieuse.

Les coloris

Comme chaque année, Apple introduit de nouvelles couleurs pour ses iPhone de base. Cette année, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus seront disponibles dans des teintes rafraîchissantes et élégantes. On retrouvera ainsi les couleurs suivantes :

Vert subtil

subtil Rose doux

doux Ultramarine audacieux

Ces nouvelles couleurs s'ajoutent à la palette traditionnelle, apportant une touche de modernité et de personnalisation aux iPhone 16 et 16 Plus. Avec ces options, Apple continue de proposer des designs qui s’adaptent aux goûts variés de ses utilisateurs, tout en conservant la qualité de conception en aluminium pour un look toujours aussi premium.

Appareil photo

Côté appareil photo, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus bénéficient de plusieurs améliorations notables. Bien que leur capteur principal reste à 48 mégapixels, comme sur l'iPhone 15, Apple a optimisé la qualité des clichés pour offrir des photos plus nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. Les deux modèles bénéficient désormais de l'alignement horizontal des objectifs, ce qui améliore l'esthétique et la fonctionnalité.

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont également équipés d'un nouveau capteur ultra-large de 12 mégapixels, capable de capturer 2,6 fois plus de lumière, ce qui garantit des performances accrues en mode nuit et en environnement sombre. Le mode macro a également été optimisé pour des prises de vue rapprochées plus précises. Par défaut, ces appareils génèrent des photos de 24 mégapixels, afin d'économiser de l’espace tout en conservant une excellente qualité. De plus, un mode 2x permet d’exploiter 12 mégapixels du capteur principal pour obtenir un zoom de qualité sans perte de détails.

Apple a également amélioré la gestion du son lors de la capture vidéo, notamment en réduisant le bruit du vent grâce à un système d'apprentissage automatisé. Ces optimisations garantissent aux utilisateurs de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus une expérience photographique enrichie, proche de celle des modèles Pro, sans pour autant sacrifier la simplicité d’utilisation.

Double bouton : Action et Camera Control

Tout comme leurs grands frères, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus bénéficieront désormais des boutons Action et Camera Control, le premier bouton était jusqu'ici réservé aux modèles "Pro".

Le bouton Camera Control permet un accès rapide et intuitif à l'application "Appareil photo", offrant la possibilité de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos selon la durée de pression sur le bouton. Ce bouton est directement lié à Apple Intelligence, permettant d'effectuer des actions comme la reconnaissance d'objets, l'ajout d'événements au calendrier, ou la recherche d'informations pertinentes en pointant simplement l'appareil photo sur un objet ou un lieu. De plus, il fonctionne avec des applications tierces telles qu'Instagram, X, et Snapchat, pour faciliter l'interaction avec ces plateformes sans quitter l'appareil photo.

Quant au bouton Action, introduit pour la première fois sur l'iPhone 15 Pro, il offre une personnalisation rapide des actions spécifiques. Désormais disponible sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, il permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des fonctions comme la lampe de poche, le mode silencieux, ou même des raccourcis spécifiques définis dans les réglages.

Ces ajouts permettent aux iPhone 16 et 16 Plus d'offrir une expérience utilisateur encore plus fluide et personnalisable, tout en renforçant la cohérence avec les modèles Pro.

La puce A18

C'est officiel, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus seront équipés de la nouvelle puce A18, apportant des performances nettement améliorées par rapport à la génération précédente. Ce processeur, gravé en 3 nm, promet des gains significatifs en matière de puissance et d'efficacité énergétique.

La puce A18 dispose d'un GPU à cinq cœurs, offrant une augmentation de performances de 40 % par rapport à l'A16, tout en étant 35 % plus économe en énergie. Cette efficacité accrue permet non seulement de prolonger l'autonomie des appareils, mais aussi de gérer des tâches gourmandes en puissance, comme les jeux ou l'intelligence artificielle, sans compromis.

Le CPU de l'A18, doté de six cœurs, est quant à lui 30 % plus rapide que celui de l'iPhone 15, tout en consommant 30 % moins d'énergie. Cela se traduit par une meilleure gestion des tâches multitâches et des performances globales plus fluides. De plus, la mémoire a été optimisée, avec une augmentation de 17 % de la vitesse, un atout essentiel pour exploiter les fonctions d'intelligence artificielle embarquées.

Cette puce est conçue pour tirer le meilleur parti d'Apple Intelligence, avec un moteur neuronal optimisé pour les grands modèles de langage. Que ce soit pour des applications de jeu avec ray-tracing matériel ou pour des tâches d'IA avancées, l'A18 positionne les iPhone 16 et iPhone 16 Plus à la pointe de la technologie mobile.

Autonomie

Au niveau de l'autonomie, Apple a annoncé une amélioration significative pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, grâce à des batteries plus performantes et à l'efficacité énergétique de la puce A18. Ce gain d'autonomie devrait permettre aux utilisateurs de profiter encore plus longtemps de leurs appareils sans avoir à se soucier de la recharge.

Apple n'a pas révélé de chiffres précis, mais l'optimisation apportée par l'architecture de la puce A18, qui consomme 30 % moins d'énergie que la génération précédente, combinée à une gestion intelligente de l'énergie, devrait offrir une endurance supérieure pour une utilisation quotidienne. Cela inclut une meilleure autonomie pour des activités gourmandes comme le streaming, le jeu, la capture vidéo et l'utilisation des fonctions d'intelligence artificielle.

Dimensions et poids

iPhone 16 :

Hauteur : 147,6 mm (contre 147,6 mm pour le 15)

Largeur : 71,6 mm (contre 71,6 mm pour le 15)

Épaisseur : 7,8 mm (contre 7,8 mm pour le 15)

Poids : 170 g (contre 171 g pour le 15)

iPhone 16 Plus :

Hauteur : 160,9 mm (contre 160,9 mm pour le 15 Plus)

Largeur : 77,8 mm (contre 77,8 mm pour le 15 Plus)

Épaisseur : 7,8 mm (contre 7,8 mm pour le 15 Plus)

Poids : 199 g (contre 201 g pour le 15 Plus)

Prix et date de sortie de l'iPhone 16 / 16 Plus

L'iPhone 16 sera disponible à partir de 969 € en stockage 128 Go, l'iPhone 16 Plus demandera 1 119€ au minimum, toujours en stockage 128 Go.

En ce qui concerne la précommande, celle-ci aura lieu ce vendredi et la sortie officielle le 20 septembre. Pour commander l'iPhone 16, vous pouvez aller chez :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.