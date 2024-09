iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max, qu'est-ce qui change vraiment ?

À chaque Apple Event de la rentrée, on observe toujours les mêmes discours sur les réseaux sociaux et dans son entourage "le nouvel iPhone, c'est le même que le précédent, il n'y a rien qui change". Il faut reconnaître que cette année, l'iPhone 16 Pro Max ressemble énormément à son prédécesseur en termes de design, mais aussi de fonctionnalités. Mais du coup, qu'est-ce qu'il change vraiment ? On va vous aider à y voir plus clair...

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max, les différences

Apple a présenté ce soir l'iPhone 16 Pro Max, un nouvel iPhone qui est censé représenter le nouveau modèle "haut de gamme" de l'iPhone chez Apple. La présentation des iPhone 16 Pro a duré un long moment, essentiellement parce qu'il y avait beaucoup à dire, on a pu apercevoir des améliorations de caractéristiques, mais aussi des nouveautés que vont forcément apprécier les clients Apple.



On ne va pas se le cacher, l'iPhone 16 Pro Max apporte des nouveautés intéressantes, mais peut-être pas les arguments nécessaires pour motiver une personne qui possède un iPhone 15 Pro Max à renouveler son iPhone. Le nouveau modèle présenté par Apple devrait plutôt attirer les propriétaires d'iPhone 13 Pro Max ou inférieur.

Pour vous aider à vous y retrouver, on vous a concocté un tableau comparatif entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max, si vous êtes possesseur du premier, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la nécessité ou non de changer d'iPhone ou d'attendre l'année prochaine.

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max

Caractéristique iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max (nouveau) Taille de l'écran et technologies associées - 6,7 pouces

- Écran Super Retina XDR

- ProMotion 120 Hz

- Écran toujours activé

- Résolution de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp

- Luminosité jusqu'à 2000 nits - 6,9 pouces

- Écran Super Retina XDR

- ProMotion 120 Hz

- Écran toujours activé

- Résolution de 2 868 x 1 320 pixels à 460 ppp

- Luminosité jusqu'à 2000 nits Boutons sur les côtés - Bouton Action - Bouton Action

- Bouton Camera Control Puce A17 Pro A18 Pro Photo et vidéo - Caméra principale 48 Mpx

- Ultra grand‑angle 12 Mpx

- Photo macro

- Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 i/s

- Styles photographi­ques - Caméra Fusion 48 Mpx

- Ultra grand‑angle 48 Mpx

- Téléobjectif

- Photo macro 48 Mpx

- Dolby Vision jusqu’à 4K à 120 i/s

- Photos et vidéos spatiales

- Styles photographi­ques dernière géné­ration Audio lors des enregistrements de vidéo - Enregistrement stéréo - Audio spatial et enregistre­ment stéréo

- Quatre micros de qualité studio

- Réduction du bruit du vent

- Mix audio Connectique USB-C avec prise en charge d'USB 3 USB-C avec prise en charge d'USB 3 Face ID Oui Oui Verre de l'écran Ceramic Shield de 1ère génération Ceramic Shield de dernière génération Résistance à l'eau Jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum

(Indice de protection IP68) Jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum

(Indice de protection IP68) Recharge sans fil Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 25 W avec un adaptateur 30 W (ou plus) Capacité de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To 256 Go, 512 Go et 1 To Dimension et poids Hauteur : 159,9 mm

Largeur : 76,7 mm

Épaisseur : 8,25 mm

Poids : 221 g Hauteur : 163 mm

Largeur : 77,6 mm

Épaisseur : 8,25 mm

Poids : 227 g Technologie 5G 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4 WiFi WiFi 6E WiFi 7 Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Puce Ultra Wideband Puce Ultra Wideband de 2e génération Puce Ultra Wideband de 2e génération SOS - SOS d'urgence par satellite

- Détection des accidents - SOS d'urgence par satellite

- Détection des accidents Autonomie - Lecture vidéo : jusqu'à 29 heures

- Streaming vidéo : jusqu'à 25 heures

- Lecture audio : jusqu'à 95 heures - Lecture vidéo : jusqu'à 33 heures

- Streaming vidéo : jusqu'à 29 heures

- Lecture audio : jusqu'à 105 heures

Voici les principales différences de caractéristiques entre les iPhone 15 Pro Max et les iPhone 16 Pro Max. Comme vous pouvez le constater, en dehors de la puce, du bouton Camera Control et des améliorations côté des photos et vidéos, on ne retrouve pas de "grosses nouveautés".

L'iPhone 16 Pro Max est en précommande dès vendredi avec une livraison à partir du 20 septembre.