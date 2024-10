L'iPhone 16 Pro opterait pour le verre coloré de l'iPhone 15

Une nouvelle rumeur concernant l'iPhone 16 Pro indique qu'il reprendra le système de verre arrière teinté dans la masse apparu sur l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus pour assurer la durabilité du téléphone, mais surtout des couleurs plus justes.

Des couleurs plus vives sur l'iPhone 16 Pro

La gamme de couleurs de l'iPhone 16 Pro a déjà fait l'objet d'une fuite ces derniers jours, à propos d'un nouveau rose titane, mais le même auteur prétend maintenant avoir plus de détails.

Un iPhone 15 rose

Celui qui avait évoqué les coloris Noir Sidéral, Blanc, Gris et Rose, explique sur le réseau social Weibo qu'Apple utilisera pour l'iPhone 16 Pro la même méthode d'infusion des couleurs que celle déjà utilisée pour l'iPhone 15 standard. Lorsque la technologie a été introduite sur ces téléphones en 2023, Apple a déclaré qu'il s'agissait d'une "première dans l'industrie".

Pour la première fois dans un smartphone, la couleur est infusée dans le verre arrière, créant cinq couleurs magnifiques.



Le nouveau design innovant intègre un dos en verre teinté dans la masse. Un procédé sur mesure de double échange d’ions et un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale contribuent à l’incroyable résistance de l’iPhone 15.

Si la rumeur se confirme, il s'agirait d'une démarche inhabituelle pour Apple, qui introduirait d'abord une fonctionnalité sur les iPhones de base, avant de l'intégrer aux "Pro". D'ordinaire, Apple s'efforce de distinguer les modèles iPhone Pro en les dotant des technologies les plus récentes, pour les passer l'année suivante (ou plus tard) sur le reste de la gamme. La Dynamic Island en est le dernier exemple en date, apparue sur l'iPhone 14 Pro, puis généralisée sur l'iPhone 15.



Reste à savoir si tout cela est avéré, car les rumeurs sur les couleurs se succèdent et ne se ressemblent pas. En février dernier, une autre source affirmait qu'Apple commercialiserait son iPhone 16 Pro en jaune...



Le coloris arrière de l'iPhone est-il très important pour vous ? Quelle est la meilleure couleur jamais proposée par Apple ?