Rumeur iPhone 16 Pro : le jaune et le gris en nouvelles couleurs

À chaque nouvelle gamme d’iPhone, Apple propose des coloris exclusifs afin de créer un peu de renouvellement visuel comparé à la génération précédente. Pour les iPhone 16 Pro qui sortiront au cours de cette année, Apple aurait prévu 2 nouvelles finitions : le « Titanium Gray » (coloris gris) et le « Desert Titanium » (coloris jaune).

Apple serait sur le point de rafraîchir la palette de couleurs pour son iPhone 16 Pro, introduisant deux nouvelles options qui promettent d’attirer les regards et de séduire les consommateurs. D’après des informations divulguées par le désormais célèbre leaker Majin Bu sur le réseau social “X”, ces ajouts colorimétriques porteraient les noms évocateurs de “Titanium Gray” et “Desert Titanium”. La source de cette fuite serait l’un des partenaires asiatiques d’Apple, ce qui ajoute un poids certain à ces affirmations.



La teinte “Desert Titanium”, qui pourrait également être appelée “Desert Yellow”, est décrite comme ayant une profondeur et une richesse supérieures à l’or de l’iPhone 14 Pro. Cette description laisse présager une finition élégante et sophistiquée, qui pourrait sans doute devenir un choix prisé par ceux qui recherchent un appareil au design distinctif et luxueux.

D’autre part, “Titanium Gray”, ou “Cement Gray”, évoque une nuance de gris rappelant le célèbre gris sidéral de l’iPhone 6, un coloris qui avait beaucoup plu à l'époque. Cette couleur pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une esthétique à la fois moderne et intemporelle, offrant une alternative raffinée aux teintes traditionnelles.



À ce stade, il reste incertain quelles options de couleur de l’iPhone 15 Pro ces nouveaux venus pourraient remplacer, ou comment ils s’intégreront dans la gamme globale proposée par Apple.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8