iPhone 16 : une image montre les nouvelles couleurs et la nouvelle bosse pour l’appareil photo

Nous sommes plus qu’à un mois et demi environ de l’annonce officielle de la nouvelle gamme iPhone 16. Alors qu’Apple fait son maximum pour contenir les informations autour de ses nouveaux iPhone, une magnifique fuite a eu lieu cette nuit par un leaker bien connu. On retrouve dans cette fuite une image qui nous permet de découvrir les nouveaux coloris des iPhone 16 ainsi que la nouvelle bosse pour l’appareil photo à l’arrière.

Un premier aperçu sérieux des iPhone 16

Les dernières informations concernant les iPhone 16 et 16 Plus révèlent des changements en termes de design et de fonctionnalités. Ce que nous savons déjà, c’est que les iPhone 16 et 16 Plus seront équipés de la nouvelle puce A18, ce qui promet des performances plus importantes et une efficacité énergétique améliorée. Ces modèles auront aussi un bouton action situé sur le côté droit de l’appareil, un nouveau mode d’interaction présent uniquement sur les iPhone Pro jusqu’à maintenant.



L’un des changements les plus marquants concerne la disposition de l’appareil photo de l’iPhone 16. Contrairement à la disposition diagonale des modèles précédents, l’iPhone 16 adoptera une configuration verticale pour ses capteurs. Cette modification n’est pas seulement esthétique, elle permet également l’enregistrement de vidéos spatiales. Cette fonctionnalité « premium » permettra de réaliser des vidéos immersives, idéales pour une visualisation sur l’Apple Vision Pro.

Apple avait déjà commencé à ajuster la disposition des objectifs sur l’iPhone 15 Pro en intervertissant les positions du téléobjectif et de l’ultra-large pour faciliter la capture de vidéos spatiales. Les unités factices de l’iPhone 16 qui circulent sur internet depuis cette nuit confirment cette tendance avec une bosse de caméra plus fine et un alignement vertical.

Les nouvelles couleurs de l’iPhone 16

Au-delà des modifications de l’appareil photo, les iPhone 16 et 16 Plus bénéficieront également de nouvelles couleurs. Les images révèlent cinq options de couleur : blanc, noir, bleu clair, vert et rose. Apple abandonnera la couleur jaune présente dans les modèles iPhone 15 et 15 Plus.



Les iPhone 16 et 16 Plus s’annoncent comme des mises à jour intéressantes avec leur puce A18, leur nouveau bouton action et la disposition verticale de leur appareil photo. La possibilité d’enregistrer des vidéos spatiales va être une nouveauté apprécié par les utilisateurs, tandis que les nouvelles options de couleur vont permettre aux clients de personnaliser davantage leur appareil lors de l’achat. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs, il faudra attendre la confirmation officielle lors de l’Apple Event de la rentrée.



