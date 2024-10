Apple fait la pub du bouton de l’appareil photo des iPhone 16

Apple vient de publier une nouvelle vidéo promotionnelle pour l'iPhone 16, mettant en avant la (seule) grande nouveauté : le bouton Camera Control. Alors que la première publicité se concentrait sur les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, cette dernière vidéo met en lumière la puissance de ce nouveau bouton.

L’atout de l’iPhone 16

Comme vu lors de la présentation des iPhone 16, ce bouton permet un accès rapide à l’appareil photo et prend en charge des gestes pour ajuster les paramètres dans l’application native d’Apple. On peut, par exemple, l'utiliser pour modifier des fonctionnalités comme le zoom ou la profondeur de champ, simplement en appuyant ou en glissant dessus. Ce bouton, disponible sur tous les modèles d'iPhone 16 (y compris les versions de base et Pro), rend la prise de photos plus intuitive.

Une utilisation optimale en mode paysage

La vidéo met particulièrement en avant le fait que le bouton « Camera Control » fonctionne de manière optimale en mode paysage. Bien que le bouton soit accessible dans toutes les orientations, Apple semble avoir conçu cette fonctionnalité pour un usage à deux mains, en tenant l’iPhone à l’horizontale. Cela pourrait expliquer pourquoi certains utilisateurs, habitués à prendre des photos en mode portrait (en tenant leur iPhone verticalement), ont du mal à profiter pleinement de toutes les options imaginées par les ingénieurs. Également pour les gauchers, le bouton étant situé à droite.



Voici la vidéo en question :

Mises à jour à venir avec iOS 18.2

Apple prévoit d'améliorer encore cette fonctionnalité avec la future mise à jour iOS 18.2, attendue plus tard dans l’année. Cette mise à jour permettra notamment au bouton de verrouiller automatiquement la mise au point et l’exposition d’un simple appui léger, améliorant ainsi son utilisation en mode portrait. Cela devrait rendre l'outil plus polyvalent et efficace, peu importe l'orientation choisie par l'utilisateur.



Après le bouton action l’an dernier, Apple a donc ajouté un autre bouton pour tous les photographes, amateurs ou professionnels. Mais cette fois, il n’est pas réservé aux modèles Pro. En même temps, les nouveautés auraient été trop maigres sans cela. De notre côté, on aurait aimé un bouton utilisable dans les jeux.



Que pensez-vous des iPhone 16 ?