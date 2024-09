Apple repousse 2 fonctionnalités d' Intelligence à iOS 18.2

Selon Mark Gurman de Bloomberg, deux nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence pour l'iPhone ne sortiront qu'en décembre, lors du lancement d'iOS 18.2. Ces outils, appelés Image Playground et Genmoji, viendront enrichir un ensemble déjà impressionnant de fonctionnalités annoncées avec  Intelligence.

iOS 18.1

Dès iOS 18.1, les utilisateurs pourront profiter de cinq fonctionnalités principales : un outil de génération et résumé de texte, des résumés de notifications, des réponses suggérées dans l'app Messages, la possibilité de transcrire les appels téléphoniques, et un outil "gomme" dans l'app Photos pour retirer rapidement des objets indésirables. Ces innovations, demandées plus par les actionnaires que les clients, ne seront probablement pas disponibles en Europe, la faute à la DMA qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout.

iOS 18.2

Dans sa célèbre lettre dominicale "Power On", le journaliste américain explique qu'Apple prévoit désormais de lancer les fonctionnalités Image Playground et Genmoji avec iOS 18.2, dont la sortie est attendue pour décembre. Ces deux outils font partie des nouvelles avancées d'Apple dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses appareils.

Image Playground

Image Playground permettra de générer des images originales en quelques secondes, directement dans des applications comme Messages, Freeform, ou Keynote. L'utilisateur pourra créer une image à partir d'une description, d'idées suggérées, voire d'une personne de sa bibliothèque Photos, tout en ajustant le style selon ses besoins. Un concurrent de DALL-E d'OpenAI.

Genmoji

Genmoji, quant à lui, offrira la possibilité de créer des emojis personnalisés directement via le clavier. Grâce à une description fournie par l'utilisateur, une prévisualisation du Genmoji sera générée, et il sera possible d'ajuster la description jusqu'à ce que le résultat soit parfait. L'utilisateur pourra même choisir une personne de sa bibliothèque Photos pour créer un Genmoji à son image, apportant ainsi une touche plus personnelle aux conversations.

Disponibilité

Apple Intelligence nécessitera un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max fonctionnant sous iOS 18.1 ou une version ultérieure. Ces fonctionnalités seront initialement disponibles uniquement avec la langue de l'appareil réglée sur l'anglais, avec davantage de langues à venir au cours de l'année suivante.



Aucun doute que l'iPhone 16 sera compatible et que la nouvelle gamme profitera même de fonctionnalités exclusives, encore non annoncées.



Rendez-vous ce soir à 19 h sur notre blog pour suivre la conférence en français et en direct.