iOS 26 : l'app Messages permet enfin de sélectionner du texte

iOS 26 s'enrichit d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps dans l'app Messages : la possibilité de copier seulement une partie d'un message reçu, et non plus l'intégralité du texte. Cette amélioration, bien que modeste, va considérablement simplifier l'usage quotidien de l'iPhone.

Une limitation frustrante enfin corrigée

Jusqu'à présent, copier un texte dans iMessage sur iPhone obligeait à sélectionner la bulle de message entière. Impossible d'extraire juste une phrase ou un paragraphe spécifique, contrairement à ce qui existe déjà sur Mac. Cette limitation poussait les utilisateurs à développer des stratégies de contournement : glisser le message complet dans le champ de composition pour ensuite sélectionner manuellement la partie souhaitée, ou encore capturer une capture d'écran et utiliser la reconnaissance de texte.

Dans iOS 26, la manipulation reste discrète mais efficace. Il suffit d'effectuer un appui long sur le message concerné, puis de toucher "Sélectionner" dans le menu contextuel. L'utilisateur peut alors surligner précisément la portion désirée avant de choisir entre copier, rechercher, traduire ou utiliser les Outils d'Ecriture. Un bouton fléché donne accès à des options supplémentaires comme la recherche web ou le partage du segment sélectionné.

Cette évolution aligne enfin iMessage sur les standards des autres applications de messagerie populaires comme Telegram ou WhatsApp, qui proposent déjà cette fonctionnalité. Apple prévoit la sortie d'iOS 26 pour cet automne, avec une première bêta publique attendue en juillet.