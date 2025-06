iOS 26 permet de restaurer un iPhone sans Mac ou PC

iOS 26 introduit l'Assistant de Récupération, une nouvelle fonctionnalité pour les iPhone qui permet de restaurer les appareils à un état fonctionnel sans nécessiter de Mac ou de PC, une première pour le téléphone d’Apple. Il était jusqu’à présent caché dans le code.

Une option très pratique en cas de problème

Annoncé dans les notes de version de la deuxième bêta d'iOS 26 diffusée ce soir, l'Assistant de Récupération a fait ses débuts dans la première bêta. Apple le décrit comme « une nouvelle façon de récupérer votre appareil s'il ne démarre pas normalement », capable de détecter et de résoudre les problèmes.

Si un iPhone exécutant iOS 26 ne parvient pas à démarrer, il passe en mode Récupération (DFU), affichant : « Cet iPhone a rencontré un problème lors du démarrage. Il a démarré en mode Récupération pour diagnostiquer et résoudre les problèmes. »



Un post sur Reddit explique que l'Assistant de Récupération permet à un autre appareil Apple, comme un iPad, d'aider à la récupération. Depuis le menu du mode Récupération sur l'iPhone, les utilisateurs peuvent lancer le processus, en suivant les instructions à l'écran sur le second appareil pour télécharger et installer une version plus récente d'iOS, restaurant ainsi l'iPhone.