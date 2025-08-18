La mise à jour iOS 18.6.2 arrive bientôt

Après iOS 18.6.1, Apple s'apprête à déployer une autre mise à jour mineure d'iOS 18 pour l'iPhone, d'après des informations partagées aujourd'hui par un leaker anonyme dans un post sur X. Le leaker, qui possède un compte privé, s'est révélé être une source fiable pour les futures versions d'iOS.

iOS 18.6.2

Le leaker a indiqué avoir vu des preuves d'une mise à jour iOS 18.6.2, portant le numéro de build 22G100. Cependant, dans un message privé, il a précisé que cette mise à jour pourrait finalement être une version révisée d'iOS 18.6.1. Un scénario similaire s'est produit l'année dernière, lorsque le leaker avait annoncé iOS 17.5.2, mais Apple avait finalement publié une version révisée d'iOS 17.5.1 pour l'iPad 10.

iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 ont été lancés la semaine dernière. Ces mises à jour logicielles ont réactivé la fonction d'oxygène dans le sang sur les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 vendues aux États-Unis, les calculs étant désormais effectués sur un iPhone associé.



Quoi qu'il en soit, la mise à jour à venir inclurait probablement des corrections de bugs et/ou des correctifs de sécurité, voire des ajustements mineurs à la fonction d'oxygène dans le sang réactivée. En clair, pour nous français, belges, suisses et autres francophones, il y a peu de chances que cette version soit intéressante. Mieux vaut se tourner vers iOS 26...