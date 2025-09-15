Apple publie iOS 18.7, iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et 14.8

En marge des grandes nouveautés « 26 », Apple déploie plusieurs mises à jour correctives pour iPhone, iPad et Mac, axées sur la sécurité et la correction de bugs, sans nouvelles fonctionnalités. On trouve iOS 18.7, iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et 14.8.

Pour les anciens appareils Apple

Voici un récapitulatif :

iOS 18.7 (build 22H20) est disponible pour iPhone et iPad via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Cette version s’adresse aux appareils compatibles avec iOS 18, offrant une alternative à la nouvelle mise à jour iOS 26, qui introduit notamment l’interface Liquid Glass.

(build 22H20) est disponible pour iPhone et iPad via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Cette version s’adresse aux appareils compatibles avec iOS 18, offrant une alternative à la nouvelle mise à jour iOS 26, qui introduit notamment l’interface Liquid Glass. iOS 16.7.12 (build 20H364) concerne les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro (2022) et iPad 5.

(build 20H364) concerne les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro (2022) et iPad 5. iOS 15.8.5 (build 19H394) est destiné aux iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1re génération), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2.

(build 19H394) est destiné aux iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1re génération), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2. macOS Sequoia 15.7 (build 24G222) et macOS Sonoma 14.8 (build 23J21) apportent des améliorations similaires pour la sécurité et la correction de bugs sur Mac.

Apple indique que ces mises à jour incluent des correctifs importants et des améliorations de sécurité, recommandées à tous les utilisateurs. Les détails précis des failles corrigées ne sont pas encore disponibles, mais devraient être publiés prochainement.



Ces mises à jour visent principalement les appareils non compatibles avec les dernières versions, comme iOS 26 et iPadOS 26, pour garantir leur stabilité et sécurité, un point toujours crucial pour Apple.