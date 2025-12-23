iOS 26.3 introduit l'appairage facile pour les accessoires tiers dans l'UE

La Commission européenne a salué les améliorations d'interopérabilité qu'Apple introduit dans iOS 26.3, en soulignant une nouvelle fois comment le Digital Markets Act (DMA) crée de « nouvelles opportunités » pour les utilisateurs et les développeurs européens. Après le sideloading notamment, le DMA oblige cette fois Apple à offrir aux accessoires tiers les mêmes capacités et le même accès aux fonctionnalités des appareils que ceux dont bénéficient ses propres produits, comme les AirPods ou l'Apple Watch.

Une bonne nouvelle pour les clients

Dans iOS 26.3, les fabricants de wearables dans l'UE peuvent désormais tester l'appairage par proximité et une gestion améliorée des notifications.Voici les nouvelles fonctionnalités ajoutées :

Appairage par proximité : des appareils comme des écouteurs pourront s'appairer avec un iPhone ou un iPad de manière similaire aux AirPods, simplement en les approchant de l'appareil pour déclencher un processus d'appairage simple en un seul tap. L'appairage des appareils tiers ne nécessitera plus plusieurs étapes.

: des appareils comme des écouteurs pourront s'appairer avec un iPhone ou un iPad de manière similaire aux AirPods, simplement en les approchant de l'appareil pour déclencher un processus d'appairage simple en un seul tap. L'appairage des appareils tiers ne nécessitera plus plusieurs étapes. Notifications : les accessoires tiers, tels que les montres connectées, pourront recevoir les notifications de l'iPhone. Les utilisateurs pourront les consulter et y répondre, une fonctionnalité auparavant réservée à l'Apple Watch. Les notifications ne peuvent être transmises qu'à un seul appareil connecté à la fois ; activer cette fonction sur un appareil tiers désactive l'envoi vers une Apple Watch.

La Commission européenne indique que les développeurs peuvent déjà tester ces fonctionnalités sur des TV tierces, des montres connectées et des casques audio avec iOS 26.3, et qu'elles seront « pleinement disponibles en Europe » en 2026.



iOS 26.3 constitue « un nouveau pas vers un écosystème numérique plus interconnecté au bénéfice de tous les citoyens de l'UE », selon la Commission européenne. La mise à jour est attendue pour la fin du mois de janvier. Ces améliorations concernant l'appairage par proximité et les notifications sont réservées aux fabricants d'appareils et aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'Union européenne, dont la France donc. Rappelons toutefois qu'Apple propose une API de connexion facile aux accessoiristes depuis iOS 18.