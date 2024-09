L’expérience de configuration des AirPods s’ouvre aux écouteurs tiers sur iOS 18

Même après la présentation d’iOS 18, on continue d’en apprendre sur la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone ! Une récente information issue d’une session de la WWDC 2024 indique qu’Apple va déployer une API à destination des accessoiristes, afin de leur proposer l’expérience de configuration des AirPods avec leurs propres accessoires.

Apple veut la meilleure expérience pour ses produits, mais aussi pour ceux des concurrents

Depuis leur lancement, les AirPods se sont distingués par leur système de jumelage simple et intuitif avec l’iPhone et l’iPad. Ce système, qui reconnaît automatiquement l’accessoire à proximité et invite l’utilisateur à l’associer, a largement contribué à la popularité des écouteurs sans fil d’Apple. Cependant, cette facilité d’utilisation était jusqu’à présent réservée aux produits Apple, ce qui a frustré beaucoup d’accessoiristes. Avec la sortie d’iOS 18 cet automne, cette expérience de configuration rapide sera étendue aux fabricants d’accessoires tiers.



Apple introduira une nouvelle API nommée AccessorySetupKit, permettant aux fabricants de casques et d’écouteurs sans fil de bénéficier de cette expérience de jumelage simplifiée. Grâce à AccessorySetupKit, les accessoires tiers pourront être détectés automatiquement par l’iPhone ou l’iPad, qui affichera une fenêtre contextuelle pour confirmer l’association. Cette fenêtre aura le même design élégant que celle utilisée pour la configuration des AirPods et des AirTags, offrant une uniformité et une simplicité appréciées par les utilisateurs d’Apple.

Avec cette nouvelle API, les utilisateurs n’auront plus besoin de donner manuellement des autorisations Bluetooth et Wi-Fi pour chaque application d’accessoire. Cela représente une belle avancée en termes de confort d’utilisation, éliminant les étapes souvent perçues comme pénibles par les utilisateurs.



La mise en œuvre de l’AccessorySetupKit nécessitera toutefois des mises à jour des applications et des accessoires eux-mêmes. Les fabricants d’accessoires devront s’assurer que leurs produits sont compatibles avec cette nouvelle API pour offrir la même expérience fluide que les produits Apple.



La sortie d’iOS 18 cet automne sera donc attendue avec impatience non seulement pour les nouvelles fonctionnalités qu’elle apportera, mais aussi pour cette ouverture aux accessoires tiers.