iOS 18.5 simplifie le retour à l’expérience classique dans Mail

Apple a lancé la première bêta d’iOS 18.5 pour les développeurs, peu de temps après la sortie publique d’iOS 18.4. Bien qu’elle n’apporte pas de nouveautés majeures, cette bêta propose une amélioration pratique : elle facilite le retour en arrière sur une refonte controversée de l’application Mail par défaut de l’iPhone.

Le nouveau Mail bientôt sur Mac

L’application Mail a subi une refonte importante dans iOS 18.2, avec l’ajout de catégories, de fonctionnalités d’Apple Intelligence et d’autres options qui ont transformé l’une des applications les plus simples d’Apple. Pour beaucoup, la messagerie est une fonction essentielle du téléphone, et ces changements ont suscité des critiques. On ne compte plus les clients agacés par le nouveau système de catégorisation automatique qui s'expriment sur X, Reddit et autres.

En réponse, la bêta 1 d’iOS 18.5 repositionne et enrichit les options pour personnaliser ou désactiver la nouvelle interface. Auparavant, les utilisateurs pouvaient basculer entre la vue par catégories et la vue en liste via un menu situé dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de l’application. Désormais, la bêta ajoute des réglages pour désactiver le regroupement par expéditeur et les photos des contacts, simplifiant ainsi le retour à une présentation plus traditionnelle. Ces ajustements facilitent non seulement la restauration de l’ancienne disposition, mais maintiennent également les nouvelles fonctionnalités accessibles pour ceux qui souhaitent les utiliser.



Rappelons qu'Apple n’a jamais véritablement imposé la catégorisation dans Mail — une option pour la désactiver existe depuis iOS 18.2. Mais les réglages supplémentaires permettent d'aller plus loin. En fait, Apple a fait comme pour la refonte de son application Photos, un pas en arrière pour plaire au plus grand nombre.

Les autres nouveautés

En dehors de cette amélioration pour Mail, la bêta 1 d’iOS 18.5 n’offre que peu de nouveautés notables. Les notes de version mentionnent un nouvel accès rapide aux détails de l'AppleCare sur l'appareil, ainsi que des corrections mineures de bugs pour l’application Vision Pro, la fonctionnalité Outils d'écriture d’Apple Intelligence et le framework StoreKit pour développeurs, mais les ajouts significatifs semblent absents pour l’instant — contrairement à iOS 18.4, qui avait introduit l'IA en français, les notifications prioritaires et l'excellente fonctionnalité "Musique d'ambiance".



Qui a adopté la nouvelle formule de Mail parmi vous ?