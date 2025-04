Apple ne signe plus iOS 18.3.2, retour arrière impossible

Après avoir lancé iOS 18.4 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 18.3.2, empêchant ainsi les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de revenir à cette version antérieure du firmware une fois qu’ils ont mis à jour vers une version plus récente.

Des mises à jour rapides

Sorti le 31 mars, iOS 18.4 a apporté des fonctionnalités majeures, telles qu’une prise en charge élargie des langues, dont le français, pour Apple Intelligence, de nouveaux emojis, les notifications prioritaires, Visual Intelligence pour les modèles iPhone 15 Pro, ainsi que des correctifs de sécurité cruciaux résolvant des failles, comme l’accès d’applications à des données sensibles des utilisateurs.



En comparaison, iOS 18.3.2, déployé le 11 mars, corrigeait une vulnérabilité spécifique dans WebKit permettant à du contenu web malveillant de contourner son bac à sable, renforçant ainsi la sécurité des appareils.

Pourquoi bloquer le retour arrière ?

La pratique d’Apple de bloquer les signatures des anciennes versions d’iOS vise à maintenir les appareils à jour et protégés contre les pirates, bien que cela bloque les utilisateurs confrontés à des bugs dans la dernière version, sans possibilité de retour en arrière. C'est aussi un moyen de freiner le jailbreak, en perte de vitesse depuis quelques années face à l'ouverture d'iOS à la personnalisation et aux nombreux verrous imposés par les ingénieurs d'Apple.



Pour l’instant, la seule option de rétrogradation est de passer de la bêta d’iOS 18.5 à iOS 18.4. Pour ceux qui possèdent un appareil compatible, la mise à jour est accessible facilement via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.