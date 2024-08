Apple ne signe plus iOS 17.5.1, retour arrière impossible

Apple a interrompu la signature d’une récente version de son système d’exploitation mobile, en l’occurrence iOS 17.5.1, empêchant ainsi les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers cette version spécifique. La mise à jour n'est plus signée depuis un moment. Depuis la sortie d'iOS 17.6, il est impossible de procéder à un downgrade du firmware.

Une pratique courante chez Apple

Apple cesse souvent de signer une version d'iOS, généralement une semaine ou deux après la sortie d'une nouvelle mise à jour, et même parfois le jour même, comme dans le cas présent.



Lorsqu'une mise à jour n'est plus signée, elle ne peut pas être installée sur un iPhone en raison d'une vérification logicielle côté serveur. Apple valide systématiquement l’installation d’un firmware afin d’éviter tout risque.



Cette politique encourage les utilisateurs à maintenir leur système d'exploitation à jour, afin de s'assurer qu'ils disposent des dernières améliorations en matière de sécurité. Elle permet aussi à Apple d’avoir un parc mobile le plus à jour possible, touchant un maximum de personnes avec ses nouveautés. Elle fait aussi cela pour contrer le jailbreak.

Les dernières nouveautés d’iOS

Pour mémoire, la version 17.5.1 d'iOS a corrigé un problème de corruption qui pouvait entraîner la réapparition de photos supprimées sur un iPhone. La mise à jour iOS 17.6 ne présente aucune caractéristique notable, Apple ayant ajouté des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité non spécifiées.