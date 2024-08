iOS 17.5.1 est disponible (avec la correction du bug des photos supprimées qui reviennent)

Après une mise à jour majeure du cycle d'iOS 17 qui a apporté quelques nouveautés, Apple publie ce soir la mise à jour iOS 17.5.1, une nouvelle version qui n'a qu'un seul objectif : corriger plusieurs bugs, dont l'un qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

iOS 17.5.1 est disponible

La mise à jour iOS 17.5 a apporté quelques bugs sur nos iPhone, dont un bug très délicat qui a été remarqué par de nombreuses personnes. En effet, des photos supprimées depuis plusieurs années réapparaissaient subitement dans l'application "Photos" de l'iPhone, une situation assez inexplicable, car la destruction définitive des photos est censée avoir lieu au-delà des 30 jours après la suppression, selon Apple.

Voici la note de mise à jour d'Apple :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et corrige un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque de photos corrompues dans la base de données, même si celles-ci avaient été supprimées.

Que ce soit pour l'expérience utilisateur comme pour votre sécurité, Apple recommande bien évidemment de télécharger cette mise à jour le plus rapidement possible sur votre iPhone.

Pourquoi ce n’est pas une faille de sécurité

Comment se fait-il que les photos supprimées "réapparaissent" après avoir été supprimées ? En effet, dans presque tous les cas où Apple a enquêté sur ce type d'incident, les photos ont été supprimées de l'application "Photos", mais PAS de l'application "Fichiers". Il s'agit de deux applications distinctes avec deux copies des photos.

Lorsque vous téléchargez/partagez/recevez ou faites une capture d'écran sur votre iPhone, celle-ci est parfois (en fonction de différents facteurs) sauvegardée à la fois dans l'application "Fichiers" et dans l'application "Photos".

Lorsque vous supprimez ces photos de l'application "Photos", une copie identique est toujours présente dans l'application "Fichiers", ce qui donne l'impression qu'elles ont été supprimées de l'application "Photos".

Mais en raison d'un rare bogue dans iOS 17.5, le système tente de réenregistrer toutes les photos/médias/fichiers de l'application "Fichiers" dans l'application "Photos", ce qui se produit lors du processus de réindexation qui a lieu lorsque vous mettez à jour votre iPhone. Comme l'application "Photos" ne peut pas afficher de fichiers mais peut afficher des médias/photos, il semble que vos photos "supprimées" soient réapparues ALORS qu'elles se trouvaient depuis le début sur votre iPhone dans l'application "Fichiers".



Quant à la réapparition des photos après une réinitialisation d'usine de l'appareil, c'est un mythe, vos appareils Apple sont sécurisés.



Les fichiers du stockage NAND ne sont pas réellement supprimés lorsque vous lancez une commande de suppression ; au lieu de cela, l'espace qu'ils occupent est marqué comme étant disponible pour une utilisation future. Les données réelles restent intactes jusqu'à ce que de nouvelles données soient écrites par-dessus, ce qui explique qu'un logiciel spécialisé puisse souvent récupérer des fichiers "supprimés".





Apple confirme qu’il n’y a aucun lien avec la synchronisation iCloud. Les fichiers corrompus étaient uniquement sur l'appareil ou dans une sauvegarde de ce dernier.

Comment mettre son iPhone à jour

Pour mettre à jour votre iPhone, c'est simple, rendez-vous dans les réglages de votre appareil puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle", il suffira après de lancer le téléchargement et l'installation d'iOS 17.5.1 ! Si cette mise à jour provoque quelconque bug ou problème d'autonomie, on vous tiendra bien évidemment au courant.