iOS 17 détectera et bloquera les photos et vidéos pornos envoyées via AirDrop

Avec iOS 17, AirDrop va recevoir plusieurs améliorations, il va être possible de partager son numéro de téléphone avec un autre utilisateur d'iOS 17 via "Name Drop" ou encore des mots de passe. Toutefois, ce n'est pas tout, Apple prévoit aussi de mettre en place un système automatisé qui sera capable de détecter les photos et vidéos pornos envoyées par AirDrop, on vous explique tout.

AirDrop évolue avec iOS 17

Les rumeurs en parlaient avant l'Apple Event de la WWDC 2023, ça a été confirmé : AirDrop connaît plusieurs changements visant à améliorer les possibilités lors de l'utilisation ou même la sécurité afin de s'assurer de ne pas recevoir de photos ou vidéos gênantes. Apple ne l'a pas mis spécialement en avant dans sa présentation (qui était déjà très longue), mais l'entreprise va proposer aux utilisateurs d'iOS 17 la Sensitive Content Warning, un système révolutionnaire capable d'analyser en l'espace de quelques secondes une photo ou une vidéo que votre iPhone s'apprête à recevoir via AirDrop.



L'objectif d'Apple est d'avertir les utilisateurs quand un contenu pour adulte est sur le point de s'afficher sur l'écran de votre iPhone, ce qui vous permettra de refuser l'AirDrop ou de l'accepter si votre curiosité vous démange vraiment trop. Au moins, avec ce nouveau système de détection, vous serez prévenu pour éviter la mauvaise surprise.

Apple explique :

La nouvelle fonctionnalité Sensitive Content Warning aide les adultes à éviter d'être exposées à des images et vidéos comportant de la nudité non sollicitée. Comme pour Sécurité des communications, le traitement des images et des vidéos réalisés par Sensitive Content Warning est directement effectué sur l'appareil, de sorte qu'Apple n'a jamais accès à ces contenus.

Cette initiative d'Apple va permettre de protéger les mineurs, mais aussi les adultes qui n'ont pas forcément envie de recevoir une photo ou une vidéo porno d'un inconnu.