iOS 18 : Apple donne la possibilité aux apps tierces d’enregistrer des vidéos spatiales

Depuis iOS 17.2, Apple propose aux possesseurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max la possibilité d’enregistrer des vidéos spatiales destinées principalement à être visionnés depuis l’Apple Vision Pro. Cette fonctionnalité n’était accessible que depuis l’application « Appareil photo » préinstallée sur l’iPhone. Avec la prochaine mise à jour iOS 18, les choses changent, les applications tierces vont enfin pouvoir proposer à leurs utilisateurs d’enregistrer des vidéos spatiales, tout simplement parce qu’Apple supprime l’exclusivité à sa propre application !

Les vidéos spatiales sur les applications tierces grâce à iOS 18

Lors de la session de codage WWDC 2024 la semaine dernière, Apple a levé le voile sur une innovation qui promet de révolutionner l’expérience utilisateur des applications de capture vidéo : l’enregistrement de vidéos spatiales. Cette nouvelle fonctionnalité (rendue possible grâce à une API spécialement conçue) va permettre aux développeurs d’intégrer cette technologie avancée dans leurs applications, au grand bonheur des utilisateurs d’Obscura, ProCam et bien d’autres.



L’un des principaux avantages de cette nouvelle API est son intégration fluide aux frameworks existants des caméras. Apple a veillé à ce que les développeurs puissent facilement intégrer l’enregistrement de vidéos spatiales sans avoir à réécrire leurs applications depuis zéro. Cette simplicité d’intégration ouvre la porte à une adoption rapide et généralisée de cette technologie.

Pour profiter pleinement de l’enregistrement de vidéos spatiales, il faut disposer des bons outils. Les caméras principales et ultra-larges de l’iPhone 15 Pro sont capables depuis plusieurs mois d’enregistrer des vidéos spatiales lorsqu’elles sont utilisées en mode paysage. Apple ne s’arrête pas là : l’enregistrement vidéo spatial sera également disponible sur les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus, grâce à l’alignement vertical de leurs caméras arrière. Cela signifie qu’une plus large gamme d’utilisateurs pourra explorer cette technologie innovante.



Bien que les vidéos spatiales puissent être enregistrées avec les derniers modèles d’iPhone, leur visualisation en 2D sur un iPhone reste limitée. Pour apprécier pleinement la profondeur supplémentaire et l’effet immersif des vidéos spatiales, un Vision Pro est nécessaire. L’ordinateur spatial d’Apple permet de visualiser ces vidéos en exploitant toute la richesse de leur dimension spatiale.

Tout savoir sur les avantages des vidéos spatiales

Les vidéos spatiales présentent plusieurs avantages par rapport aux vidéos traditionnelles :

Profondeur et immersion : les vidéos spatiales capturent des informations de profondeur, offrant ainsi une expérience visuelle plus réaliste et immersive. Les utilisateurs peuvent ressentir une véritable sensation de présence dans la scène capturée. Interactivité : Grâce à la profondeur capturée, les vidéos spatiales permettent une interaction plus naturelle avec le contenu. Par exemple, en utilisant un Vision Pro, les utilisateurs peuvent explorer différentes perspectives en bougeant simplement la tête. Créativité : Pour les créateurs de contenu, les vidéos spatiales ouvrent de nouvelles possibilités artistiques. Ils peuvent jouer avec les perspectives et la profondeur pour créer des récits visuels plus captivants et dynamiques.

Avec l’introduction de cette API dans iOS 18, Apple rompt définitivement l’exclusivité que possédait l’application « Appareil Photo » pour les vidéos spatiales. Grâce à cette ouverture, les utilisateurs et les développeurs peuvent s’attendre à des expériences encore plus riches et immersives dans les années à venir.