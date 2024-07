Apple vous laissera regarder vos propres vidéos spatiales sur Vision Pro en Apple Store

Aux États-Unis, le Vision Pro est disponible depuis début février, avec la possibilité de réserver une séance de démonstration dans l'un des Apple Store pour découvrir le casque pendant environ 30 minutes.



Pendant ce laps de temps, Apple met en avant l'expérience, des applications et des contenus immersifs qu'elle a sélectionnés. Mais bientôt, la société permettra aux potentiels clients de regarder leur propre contenu lors des sessions de démonstration.

Comme vu dans le code d'iOS 17.5 bêta 2, qui a été mis à la disposition des développeurs mardi soir, Apple travaille sur un système qui permettra aux clients de transférer leurs propres vidéos spatiales vers un modèle de démonstration Vision Pro dans un Apple Store.

Connu en interne sous le nom de "VPG Photos Retail Experience", ce système créera un service de transfert de fichiers HTTP avec un cryptage SPAKE2 pour transférer des fichiers entre un iPhone et un casque de réalité mixte. Les clients pourront sélectionner leurs propres vidéos spatiales et les transférer sur le Vision Pro en scannant un code App Clip.

Bien évidemment, l'entreprise limitera le nombre de vidéos pouvant être transférées et, pour des raisons de confidentialité, tous les fichiers seront supprimés immédiatement après la séance.

Nous vous recommandons de sélectionner des vidéos plus courtes et jusqu'à X éléments pour garantir des temps de transfert rapides. Vos éléments seront supprimés d'Apple Vision Pro à la fin de la démonstration et ne seront plus accessibles à quiconque. Vous aurez la possibilité de supprimer vos éléments sur Apple Vision Pro à tout moment pendant la démo.