L'Apple Vision Pro fait des photos et vidéos en 3D

Qui a dit que la 3D était morte ! En plus d'expériences immersives sur Apple TV+ et Disney+, Apple veut importer de la 3D et un effet waouh lors de la prise de photos/vidéos directement via le casque. Découvrez comment tout cela fonctionne.

Le Vision Pro redonne vie à la 3D

L'Apple Vision Pro possède une technologie de pointe pour proposer de multiples fonctionnalités. Parmi elles, on retrouve la possibilité de faire des photos et des vidéos comme si nos yeux étaient un iPhone. Il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à gauche pour immortaliser un moment de la vie réelle.

Mieux encore, les clichés et vidéos sont enregistrés de manière à les visionner en 3D avec le casque sur les yeux. On les appelle photos et vidéos spatiales. Une façon de revivre des souvenirs de manière intense, dixit Apple. Bien évidemment, les photos et vidéos faites à l'iPhone sont également consultables, mais le rendu ne sera pas aussi réaliste.



À noter que les utilisateurs en face de vous savent qu'une vidéo est en cours d'enregistrement via un clignotement visible sur l'écran devant vos yeux. Cette interaction est surtout obligatoire d'un point de vue juridique pour ne pas filmer n'importe qui dans la rue à son insu.

Dans la galerie photos, les fichiers 3D apporteront une nouvelle dimension encore inconnue à l'heure actuelle. Le fait de pouvoir les agrandir offre une profondeur de champs incroyable et permet notamment de revivre le moment comme si on était en train de le vivre réellement.



De belles promesses même si l'on rappelle que l'Apple Vision Pro est prévu pour le début d'année 2024 à un tarif de 3 499 $. Il va falloir encore patienter quelques années avant que tout le monde puisse profiter de ce nouveau monde à la fois magnifique et terrifiant. En attendant, n'hésitez pas à lire les premiers avis sur l'appareil des chanceux qui l'ont testé à Cupertino.